Ultime Notizie » Diretta Euro 2020 » ITALIA GALLES Streaming Gratis TV Diretta, come vederla con Sky e Rai

Dove vedere Italia Galles streaming live e diretta tv. La Nazionale azzurra di Roberto Mancini affronta il Galles allenata dal commissario tecnico Robert Page nel terzo e ultimo match del Girone A degli Europei di calcio Euro 2020. Le due squadre non hanno mai pareggiato nei nove confronti diretti precedenti. Gli azzurri hanno totalizzato sette vittorie, 23 gol segnati e appena cinque subiti.

In palio c’è il primo posto del girone: gli Azzurri guidano la graduatoria a punteggio pieno e sono già qualificati agli ottavi di finale del torneo, mentre i Dragoni inseguono al secondo posto con 4 punti, frutto di un pareggio nel match inaugurale contro la Svizzera e del successo con la Turchia. Calcio d’inizio oggi domenica 20 giugno 2021 alle ore 18:00 italiane allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Italia Galles streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Italia Galles questa sera alle ore 18:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it).

Le probabili formazioni di Italia Galles

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini a poche ore dal fischio d’inizio: “Si gioca per vincere, solitamente. Giochiamo per vincere, è il nostro principio e terremo fede a questo. È una squadra difficile da affrontare. Da anni veleggia nella parte alta del ranking, hanno giocatori di qualità.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Cristante, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini.

Sono britannici: forti fisicamente, hanno 4 punti e non sono gli ultimi arrivati. Se non erro sono già arrivati in una semifinale all’Europeo. Cercheremo di vincere, è il nostro obiettivo”.

Robert Page, commissario tecnico del Galles: “Sarà una grande sfida, vogliamo vincere ancora. Non vogliamo arrivare secondi. Non abbiamo rimpianti, abbiamo conseguito 4 punti e ora vogliamo finire nelle prime due posizioni. Se sarà al primo posto, meglio. Probabilmente domani cambieranno 4-5 giocatori, ma l’Italia resta sempre una grande squadra e indipendentemente dai cambi avrà tanta qualità in campo. Ma noi vogliamo arrivare primi, non vogliamo pensare neanche di arrivare secondi. Vogliamo il primo posto”.

GALLES (4-3-3): Ward; C Roberts, Rodon, Mepham, B Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale. Allenatore Robert Page. Diffidati: Davies, Mepham, Moore.

Gli Azzurri sono finora ancora imbattuti a Roma agli Europei e ai Mondiali, con un bilancio di 10 vittorie e 2 pareggi nelle partite disputate nelle fasi finali. Manuel Locatelli e Ciro Immobile fanno parte della folta schiera dei capocannonieri attuali del torneo con 2 goal segnati ciascuno.