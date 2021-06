Ultime Notizie » Diretta Euro 2020 » Italia-Svizzera Streaming Gratis con RaiPlay e Diretta Rai TV

Dove vedere Italia Svizzera streaming live e diretta tv. La Nazionale azzurra di Roberto Mancini affronta la Svizzera allenata dal commissario tecnico Petkovic nel secondo match del Girone A degli Europei di calcio Euro 2020. Calcio d’inizio oggi mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 21 italiane allo stadio Olimpico di Roma.

Dopo la vittoria sulla Turchia per 3-0, gli Azzurri guidano la classifica con 3 punti. Gli Azzurri arrivano a questa sfida cavalcando una serie di 28 risultati utili consecutivi (23 vittorie e 5 pareggi nel parziale). Questa è la seconda migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, terza quella di Marcello Lippi (25) tra il 2004 e il 2006. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009.

Dove vedere Italia Svizzera streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Italia Svizzera questa sera alle ore 21:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it).

Le probabili formazioni di Italia Svizzera

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini a poche ore dal fischio d’inizio: “Noi contro la Svizzera vogliamo vincere, sappiamo che sarà una partita dura e che dipenderà molto da noi. È organizzata, fisicamente forte con giocatori molto pericolosi, è poi è al 12° posto del ranking e dunque ora il livello è più alto”.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. Allenatore Petkovic.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia). Assistenti Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Quarto uomo l’inglese Michael Oliver. VAR: il tedesco Bastian Dankert. I suoi assistenti saranno i connazionali Marco Fritz e Christian Gittelmann, e il polacco Pawel Gil.

Sono 58 i precedenti tra Italia e Svizzera, con il bilancio complessivo favorevole agli azzurri: 28 vittorie, 22 pareggi e 8 sconfitte. Le due squadre però non si sono mai affrontate agli Europei, e hanno giocato solamente tre volte ai Mondiali: due nel ’54 (con entrambe le vittorie degli elvetici) e una nel ’62, con il 3-0 per gli azzurri ai gironi. Nelle ultime 3 sfide tra le due squadre sono arrivati altrettanti pareggi: 1-1, 0-0 e 1-1 in amichevole tra il 2006 e il 2010. Pur essendosi incrociate in tante occasioni, dunque, Italia e Svizzera non giocano contro da undici anni. Gli elvetici non battono la nostra nazionale dal primo maggio 1993, match di qualificazioni ai mondiali: da quel momento quattro vittorie azzurre e altrettanti pareggi.