Ultime Notizie » Diretta Euro 2020 » ITALIA TURCHIA Streaming Gratis e Diretta RAI TV, dove vedere la partita di Euro 2020

Dove vedere Italia Turchia streaming live e diretta tv. La Nazionale azzurra di Roberto Mancini affronta la Turchia allenata dal commissario tecnico Senol Gunes nel match inaugurale degli Europei di calcio Euro 2020 e valido per la prima giornata del Girone A. Calcio d’inizio oggi venerdì 11 giugno 2021 alle ore 21 italiane allo stadio Olimpico di Roma. Per l’esordio degli Azzurri all’Olimpico in questo europeo itinerante il quarto uomo dell’arbitro olandese Danny Makkelie sarà Stéphanie Frappart, direttore di gara internazionale della Fifa dal 2009, ma prima donna a battere diversi record, sopratutto nel campo maschile.

Dove vedere Italia Turchia streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Italia Turchia questa sera alle ore 21:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it).

Le probabili formazioni di Italia Turchia

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini a poche ore dal fischio d’inizio: “Siamo dispiaciuti per gli infortuni di Sensi e Pellegrini, erano giocatori importanti per noi. Entrambi potevano ricoprire tanti ruoli e avrebbero meritato di giocare l’Europeo.

Ma fa parte di questo lavoro, può capitare”.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT Roberto Mancini.

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokoglu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz. CT Senol Gunes.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda). Assistenti gli olandesi Hessel Steegstra e Jan De Vries, al Var ci sarà il connazionale Kevin Blom. “Quarto uomo” la francese Stéphanie Frappart.

L’Italia affronta la Turchia per l’11esima volta nella sua storia: il bilancio degli azzurri nei 10 precedenti è di 7 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. La sfida più recente è l’amichevole disputata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo il 15 novembre 2006: finì 1-1 con reti di Di Natale al 39′ e Uzulmez al 41′. Le due Nazionali si sono affrontate anche nella fase finale di Euro 2000, curiosamente sempre l’11 giugno: l’Italia vinse 2-1 grazie ai gol di Antonio Conte (al 52′ in rovesciata) e di Filippo Inzaghi (al 70′ su rigore), intervallati dal momentaneo pari turco firmato da Okan al 62′.