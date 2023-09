Ultime Notizie » Carlos Sainz Jr » Formula 1: Carlos Sainz vince il GP Singapore con la Ferrari

FORMULA 1 2023 – Carlos Sainz vince il Gran Premio di Singapore a Marina Bay, guidando la sua vettura Ferrari dalla partenza alla bandiera a scacchi. Lando Norris (aiutato dal DRS concesso da Sainz per contrastare il ritorno delle Mercedes dopo l’ultimo cambio gomme) e Lewis Hamilton completano il podio, mentre George Russell si schianta contro il muro nelle ultime curve dopo un errore in manovra. Charles Leclerc si piazza quarto, ma incontra problemi ai box durante la Safety Car. Max Verstappen arriva solo quinto, nonostante una grande gara di recupero con una vettura decisamente non all’altezza. Liam Lawson ottiene i suoi primi punti iridati, approfittando dei problemi degli avversari.

L’ordine d’arrivo del GP di Singapore della Formula 1 2023

Carlos SAINZ Jr (Vincitore)

Lando NORRIS +0.812

Lewis HAMILTON +1.269

Charles LECLERC +21.177

Max VERSTAPPEN +21.441

Pierre GASLY +38.441

Oscar PIASTRI +41.479

Sergio PEREZ +54.534

Liam LAWSON +65.918

Kevin MAGNUSSEN +72.116

Alexander ALBON +73.417

Guanyu ZHOU +83.649

Nico HULKENBERG +86.201

Logan SARGEANT +86.889

Fernando ALONSO +87.603

George RUSSELL (ritirato)

Valtteri BOTTAS (ritirato)

Esteban OCON (ritirato)

Yuki TSUNODA (ritirato)

I numeri del vincitore Carlos Sainz Jr e della Ferrari

Carlos Sainz Jr ha ottenuto la sua seconda vittoria in carriera dopo 441 giorni, precisamente dal Gran Premio di Gran Bretagna del 2022. Questa vittoria gli ha permesso di raggiungere il suo 17° podio in carriera, il secondo di quest’anno, eguagliando così Alberto Ascari e Keke Rosberg al 59° posto di tutti i tempi per numero di podi.

La vittoria di Carlos Sainz Jr (partito in pole position) è stata molto importante per la Scuderia Ferrari, che non vinceva una gara da 434 giorni, ovvero dal Gran Premio d’Austria del 2022. Questa vittoria è stata la 243ª nella storia della Formula 1 per la Ferrari. Inoltre, è stata la sesta vittoria dopo una serie di 25 gare senza vittorie, posizionando così la Ferrari al sesto posto di tutti i tempi in questo record.

La classifica piloti della Formula 1 2023 dopo la gara di oggi a Singapore

Max Verstappen (Red Bull) 374 punti

Sergio Perez (Red Bull) 223

Lewis Hamilton (Mercedes) 180

Fernando Alonso (Aston Martin) 170

Carlos Sainz (Ferrari) 142

Charles Leclerc (Ferrari) 123

George Russell (Mercedes) 109

Lando Norris (McLaren) 97

Lance Stroll (Aston Martin) 47

Pierre Gasly (Alpine) 45

Oscar Piastri (McLaren) 42

Esteban Ocon (Alpine) 36

Alexander Albon (Williams) 21

Nico Hulkenberg (Haas) 9

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3

Kevin Magnussen (Haas) 3

Liam Lawson (AlphaTauri) 2

Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

La classifica Costruttori della F1 2023 dopo la corsa di Singapore

Red Bull 597 punti

Mercedes 289

Ferrari 265

Aston Martin 217

McLaren 139

Alpine 81

Williams 21

Haas 12

Alfa Romeo 10

AlphaTauri 5