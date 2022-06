Ultime Notizie » Circuito Silverstone » GP Gran Bretagna Formula 1 Streaming Gratis, dove vedere Ferrari Diretta TV: Orari di Silverstone

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Si corre questo fine settimana il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, decima prova del mondiale 2022. Luglio si apre a Silverstone, teatro della prima delle 4 sfide in 5 settimane. La Red Bull di Max Verstappen sembra non aver rivali, soprattutto da quando la scuderia ha risolto i problemi di affidabilità di inizio stagione. Riuscirà la Ferrari a tornare competitiva e rimettersi in gioco.

Orari del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 2022

Venerdì 1 luglio > Prove Libere 1: 14:00 – 15:00. Prove Libere 2: 17:00 – 18:00.

Sabato 2 luglio > Prove Libere 3: 13:00 – 14:00.

Dove vedere GP Gran Bretagna 2022 F1 Streaming Live e Diretta TV

: 16:00 – 17:00.Domenica 3 luglio >a: 16:00.

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 in diretta tv da Silverstone sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno.

Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

Le qualifiche e la gara saranno visibili in replica in chiaro su TV8 alle ore 18:00.

F1 Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).