Ultime Notizie » Charles Leclerc » Formula 1: GP Singapore Streaming Gratis, dove vedere la Ferrari in Diretta TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Il prossimo Gran Premio di Formula 1 si terrà a Singapore, dove il leader del campionato Max Verstappen non ha mai vinto. La Red Bull e gli altri rivali hanno poche possibilità di vittoria, mentre Ferrari e Mercedes hanno avuto successo in passato. Sebastian Vettel ha ottenuto tre vittorie consecutive dal 2011 al 2013, mentre la Ferrari ha vinto nel 2015 e nel 2019 con Vettel e nel 2010 con Fernando Alonso. Il circuito di Singapore è considerato difficile per Verstappen e la Red Bull, ma potrebbe offrire opportunità agli altri team.

Interrompere la sequenza di quindici vittorie consecutive del team RB sembra un compito difficile anche sotto i riflettori di Marina Bay. La Ferrari in particolare ha una sfida ardua davanti a sé. Il circuito di Singapore richiede una grande aderenza, ma Leclerc e Sainz hanno dimostrato di saper trarre il massimo dalla loro SF-23 su tracciati molto diversi.

Leclerc è arrivato secondo a Spielberg e terzo a Spa-Francorchamps, mentre Sainz ha ottenuto un terzo posto a Monza. L’unico podio di Leclerc nel 2023 è stato a Baku, dove è arrivato terzo dietro a Perez e Verstappen. Tuttavia, è difficile avere troppe speranze in quell’episodio. Al momento, ha più senso concentrarsi sul calcolo delle probabilità e sull’elemento dell’imprevisto, che purtroppo sono diventati rari in Formula Uno.

Andiamo a scoprire il palinsesto della spettacolare gara in notturna sul circuito cittadino di Marina Bay, tornata in calendario dopo due anni di assenza, con gli orari tv e dove vedere il GP di Singapore di Formula 1 in streaming e tv.

GP Singapore Formula 1 2023 dove vederlo invece di Rojadirecta TV

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio del Singapore di Formula 1 in tv dal circuito di Marina Bay, sui canali digitali di Sky Sport F1

Dove vedere GP Singapore 2023 F1 Streaming Live senza Rojadirecta Online

(il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e. Su, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

F1 Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia. Quando vi collegate a internet usate una connessione VPN per la vostra sicurezza.

Gli orari del GP del Singapore di Formula 1 2023 su Sky

Venerdì 15 settembre > Ore 11:30 F1 prove libere 1. Ore 15:00 F1 prove libere 2.

Sabato 16 settembre > Ore 11:30 F1 prove libere 3. Ore 15:00 F1 qualifiche griglia di partenza (differita TV8, ore 18:30).

Domenica 17 settembre > Ore 14: F1 partenza gara (differita TV8, ore 18).