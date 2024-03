Ultime Notizie » australia » GP Australia: doppietta Ferrari, Sainz ha messo fine al dominio della Red Bull in Formula 1

Un clamoroso doppio trionfo rosso risplende nel Gran Premio di Formula 1 in Australia. La vettura della Ferrari guidata da Carlos Sainz vince davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Terzo posto per la McLaren di Lando Norris, che ha battuto l’altra vettura d’argento di Oscar Piastri. Sainz è stato eccezionale, mentre Leclerc ha ricevuto applausi: che prestazione della Ferrari!

Un sogno che si avvera: sul circuito di Melbourne Carlos Sainz, tornato in pista con la vettura rossa dopo un intervento per appendicite, ha concluso un weekend spettacolare vincendo davanti al suo compagno di squadra in una gara emozionante.

Max Verstappen, campione del mondo, ha avuto un incredibile ritiro al quinto giro, partendo in pole position e subito fuori per un problema ai freni della sua RB20. Anche Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, è stato costretto al ritiro al 17º giro per problemi alla sua Mercedes, mentre il compagno di squadra George Russell è stato coinvolto in un brutto incidente all’ultimo giro, fortunatamente senza conseguenze.

Quinto posto per la Red Bull di Sergio Perez, seguita dalle due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Completano la Top Ten la Racing Bull di Yuki Tsunoda e le due Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen.

Il Gran Premio d’Australia ha portato grandi cambiamenti in classifica piloti, con Verstappen ancora in testa nonostante il ritiro con 51 punti, seguito da Leclerc (47), Perez (46) e Sainz (40) in una lotta serrata. Anche la classifica costruttori vede la Red Bull (97 punti) in difficoltà e la Ferrari (93 punti) in crescita, mentre le Mercedes sono in ritardo (26) superate dalle McLaren (55). La stagione si preannuncia piena di sorprese!

Verstappen è stato costretto al, mentre Sainz ha dimostrato di essere un vero eroe, tornando in pista dopo un intervento chirurgico e regalando alla Ferrari una vittoria importante. La coppiaha dominato le prime gare della stagione, ma la Ferrari sembra essere in crescita. Carlos Sainz ha battuto Leclerc in qualifica e ha vinto il Gran Premio, dimostrando grande determinazione e talento.

Durante il Gran Premio d’Australia, Max Verstappen è stato costretto a ritirarsi a causa di un problema ai freni che li ha fatti prendere fuoco. Questo è stato il suo primo ritiro dal 2022 e ha interrotto una serie di 44 gare senza abbandoni. Verstappen ha dichiarato che la macchina era diventata difficile da guidare a causa del surriscaldamento dei freni (abbiamo visto come il fuoco aveva avvolto la ruota posteriore mentre stava rientrando ai box), ma ha accettato che tali problemi sono parte dello sport automobilistico.

Carlos Sainz ha vinto la gara grazie alla sua strategia di due pit stop, mentre Charles Leclerc ha ottenuto un buon risultato guidato dal suo team. La Red Bull ha confermato la sua forza con Sergio Perez, mentre la Mercedes ha avuto una giornata difficile perdendo Lewis Hamilton. Le Aston Martin hanno ottenuto risultati positivi, così come Yuki Tsunoda per la Red Bull. Al contrario, Alpine e Alfa Romeo hanno avuto delle difficoltà, e Alex Albon non è riuscito a ottenere punti nonostante il gesto del suo compagno di squadra. La prossima gara si svolgerà in Giappone tra due settimane.