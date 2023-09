Ultime Notizie » Carlos Sainz » Formula 1: Ferrari di Sainz in pole position nel GP di Singapore

DIRETTA MOTORI – La Ferrari ha ottenuto la pole position nella gara in notturna sul circuito di Marina Bay valida per il Gran Premio di Singapore di Formula 1 stagione 2023, con Carlos Sainz (alla sua seconda pole consecutiva) che ha fatto il giro più veloce.

Russell su Mercedes toglie la prima fila aper 7 millesimi per cui partirà sulla griglia di partenza al terzo posto. Nella sessione di qualifica, sia Perez che Verstappen delle Red Bull sono stati eliminati in Q3, con quest’ultimo che partirà dalla sesta fila. Pauroso incidente per Stroll (illeso) nel Q1. Partenza gara prevista per Domenica 17 settembre alle ore 14 italiane. Ecco i tempi delle qualifiche: