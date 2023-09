Dove vedere Roma-Empoli Streaming Gratis: orario e quando si gioca. La Roma di Mourinho affronta l’Empoli in una partita fondamentale. Nonostante abbiano avuto solo due allenamenti insieme, l’allenatore ha deciso di schierare Dybala e Lukaku. Mourinho non si preoccupa del fatto che Dybala non possa giocare per tutta la partita a causa della sua scarsa resistenza fisica. Partita valida per la 4a giornata di Serie A 2023/24 e in programma alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 17 settembre 2023 allo Stadio Olimpico di Roma. Scopri le formazioni e dove vedere Roma-Empoli in tv e streaming.

Statistica in evidenza: La Roma ha un’ottima striscia di risultati contro l’Empoli in Serie A, non perdendo da più di 14 anni. Ci sono stati tre pareggi e 11 vittorie, con la Roma che ha segnato almeno due gol in tutte le sette partite più recenti.

Roma-Empoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dybala e Lukaku saranno sicuramente nel primo undici in casa Roma, mentre Pellegrini e Smalling saranno assenti. Llorente e N’Dicka prenderanno il loro posto in difesa. Per l’Empoli ci sono dubbi sulle fasce: Bereszynski ed Ebuehi si stanno contendendo la maglia da titolare a destra, mentre Pezzella e Cacace fanno lo stesso a sinistra.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Empoli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp,Celik, Aouar, Sanches, Pagano, Zalewski, Belotti, Azmoun, EI Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

EMPOLI (4-3-3): Beisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Perisan, Stubljar, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Grassi, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Bastoni, Ismajli. Indisponibili: Caprile e Maldini. Squalificati: nessuna. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Assistenti: Tolfo e Massara. IV uomo: Colombo. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Miele.

Roma-Empoli in TV, che canale?



Roma-Empoli diretta tv con DAZN. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’appufficiale di Dazn dalle televisori intelligenti o da uno dei molti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV

Roma-Empoli Streaming Gratis in italiano invece di Roja Live



Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) nel caso di una televisione non di ultima generazione. Il match verrà raccontato su DAZN da Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Roma-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile. Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Roma-Empoli su richiesta.

Alternative per vedere Roma-Empoli Gratis Streaming: e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Roma-Empoli. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.