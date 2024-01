Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Inter Streaming » ⚽ Fiorentina-Inter Streaming Gratis, dove vederla in TV questa sera alle 20:45 italiane

Dove vedere Fiorentina-Inter Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 28 gennaio 2024 alle ore 20:45 italiane per la 22a giornata di Serie A 2022-23.

La Fiorentina è stata eliminata dalle semifinali di Supercoppa perdendo 3-0 contro il Napoli nella settimana precedente. Tuttavia, il ritorno in Serie A dovrebbe motivarla a riprendersi con determinazione. Prima di questo turno, i Viola occupavano il quarto posto in classifica e non possono permettersi di prolungare la sequenza negativa di due partite senza vittorie in campionato (1 pareggio, 1 sconfitta), dopo una sequenza di cinque partite imbattute (4 vittorie, 1 pareggio).

La squadra deve trovare slancio positivo, e potrebbe ottenerlo giocando allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, che è stato un vero e proprio fortino recentemente. La Fiorentina ha perso solo punti in una delle ultime otto partite ufficiali giocate qui (7 vittorie, 1 pareggio), inclusi i successi nelle quattro partite di campionato. Tuttavia, il record potrebbe essere seriamente minacciato quando l’Inter arriva in città, essendo l’unica squadra contro cui la Fiorentina ha perso gli ultimi tre scontri diretti casalinghi nella massima serie.

La vittoria nella Supercoppa dà all’Inter la possibilità di vincere per la prima volta quattro scontri diretti consecutivi in trasferta di campionato contro la Fiorentina, e ottenere il secondo double nelle ultime dieci stagioni contro i ‘Viola’ nella massima serie, dopo la vittoria per 4-0 nel precedente scontro diretto. L’Inter arriva qui dopo aver vinto la sua terza Supercoppa consecutiva, e riprende la lotta per lo Scudetto con la Juventus.

Dopo il pareggio della Juventus contro l’Empoli, l’Inter potrebbe tornare in cima alla classifica con una vittoria, avendo un punto di vantaggio sui Bianconeri e una partita in meno da disputare alla fine di febbraio contro l’Atalanta (rinviata per la Supercoppa). Considerando che l’Inter ha vinto 11 delle ultime 14 partite di campionato, ha tutte le ragioni per cercare i tre punti qui. Inoltre, giocare in trasferta rappresenta un ulteriore vantaggio, poiché l’Inter è l’unica squadra che non ha ancora perso in trasferta in questa stagione di campionato (8 vittorie, 2 pareggi), grazie ad una difesa che ha subito solo quattro gol in trasferta, il minimo del campionato.

Di seguito le formazioni (utili anche per il FantaCalcio) e tutte le infomazioni per vedere la partita Fiorentina-Inter streaming gratis e diretta tv.

Fiorentina-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

La Fiorentina affronta la partita senza Biraghi, sostituito da Parisi, e con Sottil al posto di Nico Gonzalez. Ikoné riceve fiducia e Beltran viene schierato come centravanti. La difesa è composta da Martinez Quarta, Milenkovic e Ranieri, mentre Christensen è infortunato. L’Inter ha un centrocampo inedito senza Barella e Calhanoglu, con Asllani e Frattesi pronti a sostituirli. Bastoni ritorna in campo e Acerbi potrebbe fargli spazio. Dumfries e Carlos Augusto potrebbero avere l’opportunità di giocare come titolari.

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Kayode, Milenkovic, M.Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Martinelli, Ranieri, Mina, Comuzzo, Faraoni, Amatucci, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Nzola, Ikoné. Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodo, Kouamé. Squalificati: Biraghi. Diffidati: Bonaventura, Ikoné.

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Dimarco, Buchanan, Stankovic, Sensi, Akinsanmiro, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Indisponibili: Cuadrado. Squalificati: Barella, Calhanoglu. Diffidati: Inzaghi.

Arbitro: Aureliano (Bologna). Guardalinee: Imperiale e Vecchi. IV uomo: Giua. Var: Marini. Assistente VAR: Doveri.

⚽ Dove vedere Fiorentina-Inter Diretta invece di Rojadirecta TV

Fiorentina-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l’app, e, sempre grazie a quest’ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. I telecronisti DAZN di Fiorentina-Inter saranno Pierluigi Pardo e Marco Parolo. Streaming che andrà in onda dopo la sfida dell’Olimpico tra Lazio-Napoli delle ore 18 italiane.

Giacomo Bonaventura ha preso parte a otto gol contro l’Inter in Serie A (cinque reti e tre assist), contro nessuna squadra è stato coinvolto in più reti nel torneo (otto anche contro la Sampdoria); il centrocampista viola – sei gol in questo campionato – non segna più reti in una singola stagione in Serie A dal 2017/18 (otto con la maglia del Milan).

⚽ Fiorentina-Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Fiorentina-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW TV di Sky. La partita non si può vedere su Rojadirecta Online in italiano perchè non considerata legale in Italia.

Marcus Thuram – in gol nel match d’andata – è a quota otto reti in questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria, solamente quattro giocatori nella loro stagione di debutto sia con l’Inter che in Serie A, hanno raggiunto la doppia cifra di gol: Lukaku nel 2019/20, Eto’o nel 2009/10, Ronaldo nel 1997/98 e Djorkaeff nel 1996/97.

Alternativa Online per vedere Fiorentina-Inter Streaming Gratis

Alternative per vedere Fiorentina-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è vietata dalla legge italiana sui diritti televisivi. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Quando ti colleghi a internet per vedere calcio streaming usa una connessione sicura in VPN.