Dove vedere Fiorentina-Inter Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 22 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane per la 11a giornata di Serie A 2022-23.

All’Artemio Franchi di Firenze arriva l’Inter di Inzaghi fresca di due successi consecutivi contro Sassuolo e Salernitana che l’anno rilanciata in campionato e adesso sembra essere pronta per tornare ad essere la squadra da battere. Adesso vuole la terza vittoria consecutiva e dovrà farlo ancora senza Romelu Lukaku, non convocato. La Viola di Vincenzo Italiano sta faticando e non poco, almeno in campionato (visto che potrebbe aver messo mezzo piede negli ottavi di Europa Conference League) dove i 3 punti non arrivano dal 18 settembre (2-0 al Verona al ‘Franchi’). Di seguito le informazioni per vedere la partita Fiorentina-Inter streaming gratis e diretta tv.

Fiorentina-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Fiorentina Italiano recupera per la panchina Jovic e Maleh. Davanti spazio a Cabral con Nico Gonzalez e Kouamé a completare il tridente. In difesa rientra Milenkovic. In casa Inter abbiamo in difesa Acerbi nuovamente titolare, probabilmente al posto di Bastoni. Darmian quinto di destra per far rifiatare Dumfries, Dimarco sull’altro lato. In avanti Correa preferito a Dzeko

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Kouamé. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli, Gollini, Jovic, Maleh, Sottil, Ranieri.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Dalbert, Lukaku, Gagliardini.

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2, assistenti Preti e Di Iorio con Serra come quarto uomo. Al Var Mariani, assistito da Costanzo.

⚽ Dove vedere Fiorentina-Inter Diretta invece di Rojadirecta TV

Fiorentina-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l’app, e, sempre grazie a quest’ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Su DAZN telecronaca a cura di Edoardo Testoni, commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Giacomo Bonaventura ha preso parte a sette gol contro l’Inter in Serie A (quattro reti e tre assist), contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nel torneo (al pari della Sampdoria). Inclusa una doppietta con la maglia dell’Atalanta al Meazza il 23 marzo 2014.

Fiorentina-Inter in tv anche con i canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).. Su Sky saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani a raccontare la partita.

⚽ Fiorentina-Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Fiorentina-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW TV di Sky. La partita non si può vedere su Rojadirecta Online in italiano perchè non considerata legale in Italia.

La Fiorentina è la vittima preferita di Hakan Çalhanoglu in Serie A: quattro reti, tre delle quali all’Artemio Franchi. Il centrocampista turco ha anche fornito quattro assist contro i viola nel torneo, contro nessun’altra squadra ha servito più passaggi vincenti.

Alternativa Online per vedere Fiorentina-Inter Streaming Gratis

Alternative per vedere Fiorentina-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è vietata dalla legge italiana sui diritti televisivi. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Quando ti colleghi a internet per vedere calcio streaming usa una connessione sicura in VPN.