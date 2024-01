Ultime Notizie » Come vedere Lazio Napoli Streaming » ⚽ LAZIO-NAPOLI Streaming Gratis, dove Diretta TV Oggi alle 18

Dove vedere Lazio-Napoli Streaming Gratis. Lazio e Napoli si scontrano a Roma per il ventiduesimo turno di Serie A. Entrambe le squadre hanno perso nella Supercoppa italiana contro l’Inter. La Lazio ha vinto le ultime quattro partite di campionato e condivide il sesto posto con il Bologna, avendo subito solo 20 gol. Il Napoli è a metà classifica con 31 punti e ha vinto l’ultima partita dopo una serie di pareggi. La squadra di Mazzarri ha perso le ultime tre partite in trasferta senza segnare gol. Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

A che ora si gioca Lazio-Napoli

La partita tra Lazio e Napoli, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, si terrà oggi domenica 28 gennaio 2024 allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00 italiane.

Lazio-Napoli in TV

Lazio-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e commento tecnico di Andrea Stramaccioni su DAZN per la sfida tra Lazio e Napoli dell’Olimpico.

Felipe Anderson ha giocato più minuti contro la Juventus senza mai segnare, ma ha fornito tre assist nelle ultime tre partite contro il Napoli.

Dove vedere Lazio-Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta



Lazio-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. I clienti Sky potranno vedere Lazio-Napoli in diretta streaming tramite Sky Go. La terza possibilità per guardare la partita in streaming è rappresentata da NOW, ovvero il servizio on demand offerto da Sky.

Cyril Ngonge, giovane calciatore belga, ha segnato il suo primo gol in Serie A contro la Lazio, contribuendo al pareggio finale 1-1 del Verona il 6 febbraio 2023. Da allora, Ngonge si è distinto per essere il più giovane giocatore ad aver segnato più di 10 gol nel campionato, con un totale di 11 reti (inclusi i tiri di rigore).

Alternative per guardare Lazio-Napoli stream free web online

Alternative per vedere Lazio-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Lazio-Napoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Giacomo Raspadori ha segnato il suo primo gol in Serie A contro la Lazio l’11 luglio 2020, vincendo la partita per 2-1. In un’altra partita contro i biancocelesti il 12 dicembre 2021, ha segnato un gol e fornito un assist decisivo, portando ancora una volta il Sassuolo alla vittoria per 2-1.

Formazioni Lazio-Napoli: ultime notizie, oltre il FantaCalcio



Le squalifiche di Immobile e Zaccagni complicano i piani di Sarri: al centro dell’attacco dovrebbe esserci il recuperato Castellanos con Isaksen e Felipe Anderson a completare il tridente. Ballottaggio Pellegrini-Lazzari. Emergenza totale in attacco per Mazzarri, che vira sul 3-5-1-1 con Raspadori e Politano in attacco. Zielinski in vantaggio su Gaetano per sostituire lo squalificato Cajuste.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, Patric, Casale, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Pedro, Fernandes.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Politano; Raspadori. Allenatore Walter Mazzarri. A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Mario Rui, Dendoncker, Gaetano, Gioielli, Lindstrom, Ngonge.

Arbitro: Orsato. Guardalinee: Berti-Moro. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Irrati. Assistente VAR: Paterna.