Ultime Notizie » Dusan Vlahovic » Juventus-Empoli: risultato condizionato dall’espulsione di Milik

DIRETTA JUVE – La Juventus, in 10 uomini dal 16’ per un cartellino rosso a Milik dopo la revisione del fallo al VAR, non riesce a vincere contro l’Empoli, ottenendo solo un pareggio in casa. La squadra bianconera nonostante lo svantaggio numerico la sblocca con il sesto gol nel 2024 di Vlahovic ma un rasoterra di Baldanzi dal limite gela lo Stadium e i bianconeri di Allegri avanzano a +2 dall’Inter (con due partite in meno).

Nonostante il vantaggio ottenuto con un gol di Vlahovic (12esimo gol in campionato per l’attaccante bianconero, che ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 6 partite di Serie A, 7 reti, 2 assist), l’Empoli è riuscito a pareggiare grazie a un tiro di Baldanzi. Il gol dell’Empoli è arrivato al 4° tiro nello specchio in questa partita, un dato più alto rispetto alla sua media stagionale di 3,2 in Serie A.

Tabellino Juventus-Empoli risultato esatto finale 1-1

Nonostante gli sforzi delle due squadre nel finale, il punteggio finale è rimasto inchiodato sull’1-1.

Marcatori gol: 50′ Vlahovic (J), 70′ Baldanzi (E).

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro (c); Cambiaso (78′ Yildiz), McKennie, Locatelli, Miretti (59′ Weah), Kostic (78′ Iling-Jr.); Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto (c); Cacace, Zurkowski (90′ Fazzini), Grassi (56′ Baldanzi), Maleh, Gyasi ; Cambiaghi (94′ Marin), Cerri (56′ Cancellieri). Allenatore: Nicola.

Arbitro: Livio Marinelli. Ammoniti: 19′ Walukiewicz per fallo su Miretti. Espulsioni: 18′ Milik per fallo su Cerri.