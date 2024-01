Ultime Notizie » Come vedere Napoli Inter Streaming » NAPOLI INTER Streaming Gratis Finale SuperCoppa Italia: Formazioni, Orario e dove Diretta TV questa sera

Dove vedere Napoli-Inter streaming gratis e in tv. Napoli e Inter si sfidano nella Finale di Supercoppa italiana, dopo aver sconfitto la Fiorentina e la Lazio rispettivamente in semifinale. L’allenatore Simone Inzaghi potrebbe diventare il tecnico più vincente nella competizione se dovesse battere i campioni d’Italia. Inoltre, vincerebbe il trofeo per il terzo anno consecutivo. Questa è la prima volta che Napoli e Inter si incontrano in finale di Supercoppa italiana. Se il Napoli vince, sarebbe la terza vittoria per loro, mentre l’Inter avrebbe otto titoli, avvicinandosi alla Juventus che ne ha vinti nove.

Orario Napoli-Inter e dove si gioca

Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana, è in programma alle ore 20 italiane di oggi lunedì 22 gennaio 2024 all’Al Awwal Park Stadium di Riad (Arabia Saudita). Scopri le formazioni e dove vedere Napoli-Inter in tv e streaming.

Napoli-Inter in TV, che canale?



Napoli-Inter in tv grazie alla diretta in chiaro di Canale 5 di Mediaset.

Dove vedere Napoli-Inter Streaming Gratis in italiano



Napoli-Inter streaming gratis in chiaro sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad mediante la piattaforma Mediaset Infinity. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia, mentre sarà disponibile gratuitamente sul sito di Sportmediaset.

Alternative Napoli-Inter Live Streaming e aggiornamenti in tempo reale

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Napoli-Inter.

Napoli-Inter probabili formazioni, non solo FantaCalcio



Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming non è permessa in Italia. È possibile seguire ildella partita con gli, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti, sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come Eurosport, Goal.com, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.

Cajuste e Mazzocchi sono recuperati per la finale del Napoli. Mazzarri sta valutando di confermare la difesa a tre e potrebbe far giocare Traorè e Ngonge al posto di Politano. Inzaghi vorrebbe riproporre la stessa formazione dell’Inter vista contro la Lazio, ma le condizioni di Bastoni sono incerte. Dumfries potrebbe sostituire Darmian e Calhanoglu non ha problemi nonostante abbia subito un colpo.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Ostigard, Gioielli, Gaetano, Zielinski, Traoré, Zerbin, Lindstrom, Ngonge, Raspadori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Arbitro: Antonio Rapuano.