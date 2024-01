Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Lazio-Napoli Streaming, Fiorentina-Inter Gratis stasera, dove vederle Oggi. A pranzo Genoa-Lecce

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi domenica 28 gennaio 2024. Continua la 22a giornata di Serie A 2023-24: occhi puntati su Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Genoa-Lecce (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

15:00 Monza-Sassuolo (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15:00 Verona-Frosinone (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

18:00 Diretta Lazio-Napoli Streaming (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

La partita tra Lazio e Napoli, valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2023/24, si terrà allo stadio Olimpico di Roma il 28 gennaio alle 18:00. La Lazio ha vinto le ultime due partite contro il Napoli in campionato ed è la prima volta dal 1993-1994 che ottiene due vittorie consecutive. Lazio-Napoli streaming gratis con DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky).

20:45 Diretta Fiorentina-Inter Streaming (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

La Fiorentina affronterà l’Inter nella ventiduesima giornata di Serie A 2023/24 allo stadio Franchi di Firenze.

La Fiorentina ha una cattiva statistica contro l’Inter, avendo vinto solo una delle ultime tredici partite. Tuttavia, nella partita di andata, la Fiorentina non è riuscita a segnare e non è riuscita a segnare per due partite consecutive contro l’Inter dal 2011/12. Fiorentina-Inter streaming gratis con DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky).

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Streaming Calcio Gratis e Internet TV



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.