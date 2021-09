Dove vedere Fiorentina Inter Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 21 settembre 2021 alle ore 20:45 italiane per la 5a giornata di Serie A 2021-22. L’Inter (seconda in classifica con 10 punti assieme al Milan) è reduce dalla roboante vittoria sul Bologna per 6-1 ottenuto al Giuseppe Meazza, mentre la Fiorentina dalla vittoria in casa del Genoa (1-2) che le ha regalato la terza vittoria consecutiva ed il quinto posto in graduatoria con 9 punti, 1 in meno dell’Inter. Di seguito le informazioni per vedere la partita Fiorentina Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

La Fiorentina non ha mai vinto contro l’Inter nelle ultime quattro partite di Serie A disputate al Franchi (3N, 1P), dopo aver ottenuto quattro successi nei precedenti cinque incroci interni di campionato (1P).

⚽ Dove vedere Fiorentina Inter Diretta TV

Fiorentina Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi nei ruoli di seconda voce e opinionista.

⚽ Fiorentina Inter Streaming Gratis

Fiorentina Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Fiorentina Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Castrovilli out dopo la pesante botta al costato contro il palo di Marassi. Si ferma anche Pulgar (problemi muscolari), mentre recuperano Venuti e Nico Gonzalez. Nell’Inter poco turnover. Perisic a sinistra, Bastoni dietro, Lautaro e Dzeko davanti. Forfait di Vidal e Correa.

Dopo una striscia di cinque vittorie esterne consecutive nello scorso campionato, tra febbraio e aprile, l’Inter ha vinto solamente due delle ultime sei gare esterne in Serie A, con tre pareggi e una sconfitta nel parziale.

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina Inter

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Amrabat; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli, Cerofolini, Venuti.

Giacomo Bonaventura ha realizzato quattro gol contro l’Inter in Serie A, solamente contro Bologna e Napoli (cinque) ha fatto meglio. Tuttavia tutte le reti sono arrivate nei primi quattro incontri, con la maglia dell’Atalanta, mentre nei successivi 11 con Milan e Fiorentina non ha trovato nemmeno un gol.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brazao, Correa, Sensi, Vidal.

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha segnato quattro gol in Serie A contro la Fiorentina, la sua vittima preferita nel massimo campionato italiano. Tre delle sue quattro reti contro i viola sono arrivate all’Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro: Michael Fabbri, della Sezione di Ravenna. Assistenti Costanzo e Passeri, mentre il Quarto Uomo è Zufferli.

Alternative per vedere Fiorentina Inter in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Fiorentina Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.