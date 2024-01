Ultime Notizie » Australian Open » Quanti soldi ha guadagnato Sinner per aver vinto gli Australian Open

TENNIS – L’Australian Open, uno degli Slam, ha un nuovo campione: Jannik Sinner viene incoronato vincitore di questo torneo per la prima volta, dopo aver sconfitto Medvedved in finale questa domenica. L’italiano è riuscito a rimontare in una partita lunga e molto avvincente, dopo che il russo ha vinto i primi due set: il risultato finale è stato 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.

Oltre all’enorme trionfo sportivo che ciò rappresenta, comporta anche un compenso economico molto consistente. Quest’anno i partecipanti agli Australian Open portano a casa ancora più soldi, dato che il montepremi totale ammonta a 86,5 milioni di dollari australiani (52,35 milioni di euro al cambio attuale), ovvero un aumento del 13% rispetto all’edizione precedente.

Quanto guadagna il campione degli Open di Australia?

Tutti i tennisti che hanno partecipato agli Australian Open portano a casa ingenti somme di denaro, e ovviamente il campione riceve una somma molto maggiore rispetto agli altri. Jannik Sinner, che ha vinto il titolo questa domenica, riceve un premio finanziario di 3,15 milioni di dollari australiani (1,9 milioni di euro).

I premi sono identici nel sorteggio maschile e femminile, quindi anche la vincitrice dell’edizione femminile di questo Australian Open, la bielorussa Aryna Sabalenka, riceve lo stesso importo.

I campioni maschili e femminili intascano quasi due milioni di euro.

Mentre al finalista, Daniil Medvedved, spetta la consolazione del secondo premio più importante: 1.725.000 dollari australiani (1,04 milioni di euro).

Da parte loro, i semifinalisti Novak Djokovic e Alexander Zverev tornano a casa con 990.000 dollari australiani (circa 600.000 euro). Lo spagnolo Carlos Alcaraz, caduto ai quarti, ha in palio un premio di 600.000 dollari australiani (363.108 euro). I partecipanti ai tornei di doppio hanno anche premi in denaro, con 730.000 dollari australiani (441.782 euro) per i vincitori del doppio maschile e femminile, e 165.000 dollari australiani (circa 100.000 euro) per i vincitori del doppio misto.

Ci sono premi per tutti i partecipanti, compresi quelli dei tornei di doppio.

Tieni presente che tutto questo senza tasse: su premi a partire da 180.000 dollari australiani le tasse sono del 45%. Nonostante ciò tornano a casa con premi molto importanti, soprattutto quelli milionari dei campioni Jannik Sinner e Aryna Sabalenka.