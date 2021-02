Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Inter Streaming » FIORENTINA INTER Streaming TV, dove vederla in Diretta

Fiorentina Inter Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Fiorentina Inter oggi venerdì 5 febbraio 2021 alle ore 20:45, partita che si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze a porte chiuse.

Il primo anticipo della 21a giornata di Serie A è Fiorentina-Inter, la cui partita di andata, la prima giornata di campionato per entrambe le formazioni, era terminata con la vittoria dei nerazzurri con il risultato di 4-3 al termine di una spettacolare rimonta: sugli scudi Ribery per la Viola e Hakimi per l’Inter. Giacomo Bonaventura della Fiorentina ha realizzato quattro gol contro l’Inter in campionato (inclusa una doppietta con l’Atalanta al Meazza nel marzo 2014) solo contro il Napoli ha segnato di più in Serie A (cinque reti). Andiamo a scoprire dove vedere Fiorentina Inter streaming e tv.

Fiorentina Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni



Prandelli deve fare a meno degli squalificati Milenkovic e Castrovilli. I nuovi arrivati Malcuit e Kokorin vanno in panchina. Noie muscolari per Ribery, Kouamé si scalda. Lukaku e Hakimi, assenti in Coppa Italia per squalifica, tornano dal 1′. Al fianco di Big Rom dovrebbe esserci Sanchez, che sarà assente per squalifica nel ritorno contro la Juve. Brozovic titolare, Eriksen parte ancora dalla panchina. Perisic a sinistra.

⚽ Queste le probabili formazioni di Fiorentina Inter

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli. Squalificati: Castrovilli, Milenkovic. Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Romelu Lukaku (14) e Lautaro Martínez (10) hanno segnato un totale di 24 gol in questa Serie A, tre in più di quelli messi a segno dalla Fiorentina nel campionato in corso.

Fiorentina Inter Diretta: Canale TV e dove vederla

Fiorentina Inter in diretta tv con

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si puòe nemmeno conperchè considerate illegali in Italia.

Marash Kumbulla, oltre ad essere il primo straniero nato negli anni 2000 ad aver segnato in Serie A con la maglia del Verona, detiene questo record anche con la sua squadra attuale, la Roma.

Dove vedere Fiorentina Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Fiorentina Inter in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La prossima sarà la 50esima presenza da titolare in Serie A per Romelu Lukaku: l’attaccante dell’Inter potrebbe raggiungere i 300 gol realizzati tra tra prima squadra di club e Nazionale maggiore (attualmente a 298).

Fiorentina Inter non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.