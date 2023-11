Ultime Notizie » ATP Finals » DJOKOVIC SINNER Streaming Live Tennis ATP Finals 2023, dove vedere Finale in Diretta TV

STREAMING LIVE TENNIS – Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella finalissima degli ATP Finals 2023 a Torino. L’evento, di grande importanza per gli appassionati italiani, sarà trasmesso in TV e in streaming.

La sfida Djokovic-Sinner rappresenta un nuovo capitolo di una rivalità intrigante, con Djokovic più esperto ma con più da perdere essendo il detentore del titolo. Sinner si basa sull’inerzia positiva della settimana, avendo già sconfitto Djokovic 7-5 6-7 7-6 nella fase a girone.

Nella semifinale di sabato, Sinner ha superato Daniil Medvedev per la terza volta consecutiva (6-3 6-7 6-1), dimostrando di essere in gran forma in questa fase finale della stagione. Djokovic ha anch’egli ottenuto un successo impressionante, battendo Carlos Alcaraz 6-3 6-2 poco più di un’ora e mezzo di gioco.

Quando si gioca Djokovic-Sinner

L’attesa è quindi per uno spettacolo emozionante in campo.

Novak Djokovic vs Jannik Sinner si giocherà domenica 19 novembre 2023 con inizio previsto alle ore 18:00 italiane al Pala Alpitour di Torino.

Dove vedere Djokovic-Sinner Streaming Gratis e LIVE TV

Djokovic-Sinner in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Online gratis per gli abbonati con Sky Go. Sarà possibile seguire il match di Torino anche in chiaro su Rai 2 e in streaming gratis su Rai Play e in streaming pay su NOW.