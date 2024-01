Ultime Notizie » Australian Open » Tennis: Djokovic-Sinner Streaming Gratis, dove vederla in TV

DIRETTA TENNIS – La semifinale agli Australian Open 2024 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si terrà a Melbourne venerdì 26 gennaio. Il confronto tra i due campioni del Tennis rappresentarà la quarta volta in due mesi. Sinner (numero 4 del ranking Atp) ha raggiunto la semifinale dopo aver battuto Rublev (e senza cedere un set in tutte le sfide fin qui giocate), mentre Djokovic ha sconfitto Fritz.

Sarà un’occasione per Sinner (per lui la seconda semifinale Slam nella carriera dopo quella persa a Wimbledon lo scorso luglio) di prendersi la rivincita dalle precedenti sconfitte contro Djokovic (numero 1 del ranking). Dall’altra parte del tabellone i nomi dei semifinalisti sul cemento di Melbourne usciranno dalle sfide tra Hurckacz e Medvedev da una parte e tra Zverev e Alcaraz dall’altra.

A che ora gioca Sinner?

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno al Margaret Court Arena di Melbourne (Australia) alle ore 4:30 AM italiane di venerdì 26 gennaio 2024, quando cioè a Melbourne saranno le ore 16:30 locali.

Dove vedere Djokovic-Sinner Streaming Gratis e TV

Tutti gli incontri degli

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Australian Open , inclusa la sfida Djokovic-Sinner , saranno trasmessi in esclusiva sued, ma saranno disponibili anche su, che offre la possibilità di seguire tutti i campi. Questa è un’offerta unica nel suo genere, che permette di godere delladei campi in diretta. Inoltre, gli abbonati apotranno accedere ai due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Djokovic e Sinner si sono sfidati sei volte in passato, con Djokovic che ha vinto quattro di queste partite. Tuttavia, Sinner è riuscito a sconfiggere Djokovic in due delle ultime tre occasioni. Djokovic ha sempre vinto nei tornei Slam, e dopo aver giocato quattro volte nel 2023, si ritrovano ad affrontarsi all’inizio della nuova stagione. Le vittorie di Djokovic includono un incontro a Monte Carlo nel 2021 e due partite a Wimbledon nel 2022 e 2023. Sinner ha segnato la sua prima vittoria contro Djokovic durante le Atp Finals di Torino nel 2023, ma Djokovic ha poi sconfitto Sinner in finale. Infine, si sono affrontati di nuovo nella Coppa Davis, con la vittoria di Sinner.