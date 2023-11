Ultime Notizie » ATP Finals » SINNER DJOKOVIC Streaming Live Tennis ATP Finals 2023, dove Diretta TV

STREAMING LIVE TENNIS – L’italiano Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic a Torino dopo la sua vittoria su Stefanos Tsitsipas. Sinner cerca l’impresa che gli spianerebbe la strada per le semifinali delle ATP Finals 2023. Tuttavia, Djokovic ha vinto tutti e tre gli incontri precedenti con Sinner.

Jannik Sinner [4] e Novak Djokovic [1] si sono scontrati tre volte in passato, con il serbo che ha sempre avuto la meglio. Hanno giocato una partita ai sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo nel 2021, una partita ai quarti di finale a Wimbledon nel 2022 (con Djokovic che è riuscito a vincere dopo essere stato in svantaggio di due set) e una semifinale a Wimbledon quattro mesi fa (con un netto punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 a favore di Djokovic).

Quando si gioca Sinner-Djokovic

Sinner-Djokovic si giocherà martedì 14 novembre 2023 con inizio previsto alle ore 21:00 italiane al Pala Alpitour di Torino.

Dove vedere Sinner-Djokovic Streaming Gratis e LIVE TV senza Rojadirecta

Sinner-Djokovic in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Online gratis per gli abbonati con Sky Go. Sarà possibile seguire il match di Torino anche in chiaro su Rai 2 e in streaming gratis su Rai Play.