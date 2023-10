DIRETTA TENNIS – Jannik Sinner continua a stupire nel mondo del tennis. Dopo aver raggiunto il quarto posto nel ranking Atp, eguagliando il precedente record di Adriano Panatta, il giovane 22enne ha vinto il nono titolo della sua carriera a Pechino.

Nella finale del torneo ATP 500 di Pechino (China Open), ha sconfitto il russo Daniil Medvedev, che lo aveva sempre battuto in passato. La partita è stata molto equilibrata, con entrambi i set che si sono conclusi ai tie-break. Jannik ha dimostrato un’eccellente abilità tecnica durante tutto il match.

TITLE IN BEIJING 🏆🇨🇳#Sinner defeats #Medvedev 🇷🇺 7-6 7-6

– 9th career title (3rd in 2023)

– 2nd ATP 500 Title

– Qualified to #NittoATPFinals

The best match of his career 🔥#JanTheFox CLXXVpic.twitter.com/USSAzhbLuz

— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) October 4, 2023