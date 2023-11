La Francia ha polverizzato Gibilterra con il risultato di 14-0 questo sabato in una partita corrispondente alle qualificazioni a Euro 2024, stabilendo diversi record indimenticabili nella storia della squadra francese. È la più grande vittoria per la squadra francese, superando il 10-0 contro l’Azerbaigian nel 1995 nella stessa competizione, nonché la più grande vittoria nella storia della competizione.

La partita è stata indimenticabile fin dalla prima fase, poiché l’esordiente Warren Zaïre-Emery, a 17 anni e 8 mesi, è diventato il più giovane marcatore della squadra dopo aver segnato il suo primo gol al 17′ dell’inizio della partita. Tuttavia, pochi istanti dopo ha dovuto lasciare il campo infortunato dopo aver ricevuto un fallo da un avversario, che gli è valso l’espulsione diretta.

Alla fine del primo tempo i Bleus erano in vantaggio per 7-0, il che significa anche qualcosa di storico visto che non avevano mai segnato così tanti gol nel primo tempo.

La festa allo stadio Allianz Riviera di Nizza non sarebbe stata completa senza il ruolo del capitano, autore di tre gol nella partita.

In questo modo la Francia, già qualificata a Euro 2024, ha ottenuto la settima vittoria consecutiva, con 27 gol e uno subìto. All’estremo opposto, Gibilterra ha perso in tutte e sette le partite giocate nella competizione, subendo 35 gol.

France scored so many goals we lost track, but promise this KYLIAN MBAPPE beauty is worth your time. 😍🇫🇷✨pic.twitter.com/YeZoLwflx6

— Men in Blazers (@MenInBlazers) November 18, 2023