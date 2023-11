Ultime Notizie » Finaliste Miss Universo » Miss Nicaragua incoronata, è la nuova Miss Universo

La concorrente Sheynnis Alondra Palacios Cornejo, del Nicaragua, è diventata Miss Universo 2023. Miss Thailandia, Antonia Porsild, è stata la prima classificata e Miss Australia, Moraya Wilson, è stata la seconda. Sheynnis Palacios (23 anni) è stata la grande favorita e la più applaudita della 72esima edizione del concorso Miss Universo, che si è svolto sabato sera al Ginnasio Nazionale José Adolfo Pineda di San Salvador. Candidati provenienti da 84 paesi e territori autonomi hanno gareggiato per la corona.

Nei minuti precedenti la pubblicazione dei risultati, il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha tenuto un breve discorso. “È stato un onore ricevere i concorrenti e le delegazioni dei diversi paesi. Miss Universo ci ha dato l’opportunità di mostrare al mondo il paese che siamo diventati”, ha esordito il presidente. “Grazie per averci permesso di far parte di questo evento, questo è solo l’inizio. Quello che avete vissuto in questo piccolo paese, nonostante quanto possa sembrare piccolo, ma abbiamo le menti più brillanti e con loro andremo avanti”, ha concluso…

In chiusura è stato annunciato che il

ospiterà