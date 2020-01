DIRETTA CALCIO – Le prossime partite di Serie A in streaming e in tv. Si gioca la 21a giornata di Serie A stagione 2019-2020, la seconda del girone di ritorno (mancano 18 partite alla fine del campionato). Inizierà venerdì 24 gennaio 2020 con Brescia-Milan. Sabato scenderanno in campo Spal-Bologna, Fiorentina-Genoa e Torino-Atalanta. Domenica 26 in evidenzia Inter-Cagliari alle 12:30, il derby della capitale Roma-Lazio alle 18 ed il big match Napoli-Juventus.

Le partite della 21a giornata di Serie A in diretta streaming Sky DAZN.

Di seguito il programma completo e aggiornato delle partite con gli orari d’inizio delle dirette streaming. Come di consueto il paniere in televisione sarà condiviso tra Sky e DAZN.

Venerdi’ 24 Gennaio

20:45 Brescia-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sabato 25 Gennaio

15:00 Spal-Bologna (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Fiorentina-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Torino-Atalanta (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Domenica 26 Gennaio

12:30 Inter-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN1.

15:00 Parma-Udinese (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Verona-Lecce (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

15:00 Sampdoria-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Classifica Serie A aggiornata prima dell’inizio del turno 21.

18:00 Roma-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).20:45 Napoli-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Juventus capolista con 51 punti. Inter seconda con 47 punti. Lazio terza con 45 punti. Roma 38 punti, Atalanta 35 punti, Cagliari 29 punti. Questo per quanto riguarda le prime sei posizioni che regalano gli accessi a Champions League (4) e Europa League (2) […] Ultima Genoa con 14 punti.

NB: Lazio e Verona un partita in meno.

Classifica capocannonieri Serie A aggiornata prima della 20a giornata.

Immobile (Lazio) è in testa alla classifica con 23 gol. CR7 Cristiano Ronaldo (Juventus) ha staccato gli inseguitori con la doppietta contro il Parma, posizionandosi a quota 16 gol. Lukaku (Inter) a quota 14 gol. João Pedro (Cagliari) con 13 gol. Seguono Lautaro Martinez (Inter), Ilicic (Atalanta) e Muriel (Atalanta) con 10 gol.