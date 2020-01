DIRETTA BRESCIA LAZIO – Non basta una buona prestazione al Brescia, che ha dovuto giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Cistana avvenuta al 39′. I lombardi restano ancorati alla terz’ultima posizione con 14 punti. Un guizzo di Immobile al 91esimo (doppietta per l’attaccante) permette alla Lazio (adesso a quota 39 punti in classifica) di ribaltare la partita contro il Brescia e di portare a casa tre punti importantissimi per restare in scia di Juventus e Inter (entrambe a 42 punti ma devono ancora giocare).

Con questa vittoria Simone Inzaghi eguaglia il record di Sven-Goran Eriksson della stagione 1998/99 con 9 vittorie consecutive. Sale a diciannove reti Ciro Immobile, sempre più capocannoniere della Serie A.

Il tabellino di Brescia-Lazio 1-2.

Marcatori gol: 18′ Balotelli (B), 42′ rigore di Immobile (L), 91′ Immobile (L).

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (81′ Semprini), Romulo; Spalek (46′ Viviani); Torregrossa (42′ Mangraviti), Balotelli. Allenatore Corini.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (59′ Jony); Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo (59′ Cataldi), Correa, Lulic (77′ André Anderson); Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

Ammoniti: Tonali (B), Balotelli (B), Radu (L), Parolo (L), Bisoli (B), Jony (L), Cataldi (L), Chancellor (B), Cistana (B). Espulso Cistana (B) al 39′.

Brescia-Lazio, cori contro Balotelli, rischio sospensione partita.

Appena ha sentito alcuni cori razzisti nei suoi confronti, Mario Balotelli ha immediatamente richiamato l’arbitro Manganiello.

La vignetta divertente di Brescia-Lazio.

Questo e’ accaduto al 30′ di Brescia-Lazio , lunch match che apre la 18a giornata di Serie A . L’attaccante, che ha aperto le marcature al 18′ del primo tempo, realizzando così il, ha fatto notare al fischietto di Pinerolo presunti cori razzisti provenienti dal settore dei tifosi laziali presenti allo stadio Rigamonti. Un minuto di interruzione e l’annuncio dello speaker, che ha avvertito della potenziale sospensione della partita nel caso in cui i cori dovessero ripetersi, prima di riprendere regolarmente il gioco.