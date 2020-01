DIRETTA Serie A: da Juve-Cagliari a Napoli-Inter, orario partite streaming Sky DAZN, classifica e arbitri 18a giornata.

DIRETTA CALCIO – Tutte le informazioni sulle prossime partite di Serie A e dove vederle in streaming e in tv. Si torna a giocare nel Nuovo Anno, con la 18a giornata di Serie A stagione 2019-2020 che inizierà domenica 5 gennaio 2020 e terminerà il giorno della Befana, lunedì 6 gennaio 2020. Domenica in evidenza Brescia-Lazio e Roma-Torino. Lunedì i due big match di questo turno: Juventus-Cagliari e Napoli-Inter.

Le partite della 18a giornata di Serie A in diretta streaming Sky DAZN.

Di seguito il programma completo e aggiornato delle partite con gli orari d’inizio delle dirette streaming. Come di consueto il paniere in televisione sarà condiviso tra Sky e DAZN.

Domenica 5 Gennaio 2020.



12:30 Brescia-Lazio, arbitro: Manganiello di Pinerolo (De Meo-Santoro) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Spal-Verona, arbitro: Guida di Torre Annunziata (Paganessi-Di Gioia) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Genoa-Sassuolo, arbitro: Irrati di Pistoia (Manganelli-Macaddino) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Roma-Torino, arbitro: Di Bello di Brindisi (Schenone-Vecchi) – Dazn e Dazn1.

Lunedì 6 Gennaio 2020.



12:30 Bologna-Fiorentina, arbitro: Valeri di Roma (Valeriani-Lo Cicero) – Dazn e Dazn1.

15:00 Atalanta-Parma, arbitro: Pasqua di Tivoli (Vivenzi-Caliari) – Dazn e Dazn1.

15:00 Juventus-Cagliari, arbitro: Giacomelli di Trieste (Liberti-Bottegoni) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Milan-Sampdoria, arbitro: Massa di Imperia (Alassio-Di Vuolo) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

18:00 Lecce-Udinese, arbitro: Giua di Olbia (Preti-Imperiale) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Classifica Serie A aggiornata prima dell’inizio del turno 18.

20:45 Napoli-Inter , arbitro: Doveri di Roma (Passeri-Del Giovane) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Inter e Juventus capoliste con 42 punti. Lazio terza con 36 punti. Roma 35 punti, Atalanta 31 e Cagliari 29 punti per quanto riguarda le prime sei posizioni che regalano gli accessi a Champions League (4) e Europa League (2) […] Ultima Genoa con 11 punti.

NB: Lazio e Verona un partita in meno.

Classifica capocannonieri Serie A aggiornata prima della 18a giornata.

Immobile (Lazio) è in testa alla classifica con 17 gol. Lukaku (Inter) con 12 gol e João Pedro (Cagliari) con 11 gol. Muriel (Atalanta) con 10 gol è stato raggiunto da CR7 Cristiano Ronaldo (Juventus).