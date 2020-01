DIRETTA CALCIO – Il Torino ha battuto il Genoa con il risultato finale di 6-4 dopo i calci di rigori.

I tempi regolamentari e quelli supplementari erano terminati sul risultato di 1-1. La vittoria allo, partita andata in onda in diretta streamin g in chiaro sulla Rai, permette ai granata di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia dove a fine gennaio se la vedràin programma mercoledì prossimo. Rossoblù in vantaggio al 14′ con, poco dopo, al 23′, il pareggio di. Toro in 10 uomini per l’espulsione per doppio giallo a Meite dal minuto 105. Dal dischetto sbaglia, mentretrasforma quello decisivo.