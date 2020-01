Si gioca questa sera Torino Genoa in diretta streaming live sui canali nazionali della Rai. Si tratta della prima partita degli ottavi di finale della Coppa Italia TIM Cup edizione 2019-2020. Immagini in diretta live trasmesse dalla Rai con fischio d’inizio alle ore 21:15 di oggi 9 gennaio.

Sia Torino che Genoa si sono già aggiudicate la competizione nella loro storia: 5 volte i granata, l’ultima nel 1993, una sola i liguri, nel lontanissimo 1937. I padroni di casa cominciano quest’oggi la loro avventura nel secondo torneo calcistico più impostante d’Italia, mentre il Genoa, nei due turni precedenti, ha dapprima superato l’Imolese 4-1, per poi prevalere sull’Ascoli

Dove vedere Torino Genoa in Diretta TV Streaming Oggi senza Rojadirecta.



3-2.

La partita di calcio Torino Genoa in diretta tv è in chiaro sui canali digitali di Rai Due, canale 2 del digitale terrestre e in HD sul 502. Inizio collegamenti a partire dalle ore 20:30 di oggi, giovedì 9 gennaio 2020. Torino Genoa streaming è disponibile su Rai Play che viene offerto gratis sul web. Fischio d’inizio alle ore 21:15 di oggi.

Torino Genoa Formazioni.

Torino: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Laxalt, Rincon, Meitè, Aina; Lukic, Berenguer; Belotti. Allenatore Mazzarri.

Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Goldaniga; Pajac, Schone, Behrami, Cassata, Ghiglione; Agudelo, Favilli. Allenatore Nicola.

Arbitro: J Sacchi.