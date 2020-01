Inter Cagliari Streaming Video – Si gioca alle ore 12:30 italiane di oggi Inter Cagliari: evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast. Quello di oggi, valido per la 21a giornata di Serie A, sarà il confronto numero 80 in Serie A fra le due squadre, il quarantesimo in casa dell’Inter, che sorride guardando i precedenti: le vittorie sono 38 contro le 14 del Cagliari. L’Inter è reduce dai due pareggi consecutivi con Atalanta e Lecce: due mezzi passi falsi che hanno fatto sì che la Juventus scappasse in vetta alla classifica a quattro punti di vantaggio. Il Cagliari non vince dal 2 dicembre scorso (4-3 con la Samp), poi i due pareggi con Sassuolo e Brescia e, nel mezzo, le 4 sconfitte di fila con Lazio, Udinese, Juventus e Milan. L’ultimo precedente fra le due squadre, inoltre, risale allo scorso 14 gennaio, quando i nerazzurri hanno battuto i rossoblù per 4-1 nei quarti di Coppa Italia.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: Candreva. Indisponibili: Brozovic.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore Maran. Squalificati: Pisacane. Indisponibili: Pavoletti, Rog, Cerri, Ceppitelli, Cacciatore, Mattiello.

Dove vedere Inter Cagliari Streaming e Diretta TV Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Inter Cagliari in diretta tv con con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 12:30 di oggi, domenica 26 gennaio 2020. Streaming del match disponibile su DAZN per gli abbonati in forma gratuita.