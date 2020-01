Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-Juventus, Inter-Cagliari, Roma-Lazio e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

08:00 Western United-Adelaide United (A-League) – Sportitalia

10:00 Genoa-Cagliari (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Torino-Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Atletico Madrid-Leganes (Liga) – DAZN.

12:30 Diretta Inter-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Quello di oggi, valido per la 21a giornata di Serie A, sarà il confronto numero 80 in Serie A fra le due squadre, il quarantesimo in casa dell’Inter, che sorride guardando i precedenti: le vittorie sono 38 contro le 14 del Cagliari. L’Inter è reduce dai due pareggi consecutivi con Atalanta e Lecce: due mezzi passi falsi che hanno fatto sì che la Juventus scappasse in vetta alla classifica a quattro punti di vantaggio. Il Cagliari non vince dal 2 dicembre scorso (4-3 con la Samp), poi i due pareggi con Sassuolo e Brescia e, nel mezzo, le 4 sconfitte di fila con Lazio, Udinese, Juventus e Milan. L’ultimo precedente fra le due squadre, inoltre, risale allo scorso 14 gennaio, quando i nerazzurri hanno battuto i rossoblù per 4-1 nei quarti di Coppa Italia.

Diretta Inter Cagliari con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:30 Roma-Fiorentina (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

14:00 Manchester City-Fulham (Fa Cup) – DAZN

14:00 Celta-Eibar (Liga) – DAZN

14:00 Lazio-Sassuolo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

14:30 Groningen-Ajax (Eredivisie) – DAZN

14:30 Mantova-Vigor Carpaneto (Serie D) – Sportitalia e Eleven Sports

14:30 Gravina-Foggia (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Marina Di Ragusa-Palermo (Serie D) – Eleven Sports.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Parma-Udinese (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Verona-Lecce (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

15:00 Sampdoria-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1.

15:00 Crotone-Spezia (Serie B) – DAZN

15:00 Venezia-Trapani (Serie B) – DAZN

15:00 Lione-Tolosa (Ligue 1) – DAZN

15:00 Siena-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Vercelli-Monza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Alessandria-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arezzo-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Novara-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Triestina-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fermana-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vis Pesaro-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arzignano-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Reggina-Bari (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Catania (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Virtus Francavilla-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Monopoli-Ternana (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Werder Brema-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:00 Getafe-Betis (Liga) – DAZN

17:00 Nantes-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN

17:30 Pianese-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Giana Erminio-Gozzano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pro Patria-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Como-Renate (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Verona-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Fano-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Modena-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Rimini-Vicenza (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Potenza-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Rieti-Casertana (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Sicula Leonzio-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Avellino-Picerno (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cavese-Teramo (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Roma-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Derby di Roma numero 190, il 152esimo in Serie A. In ‘casa’ giallorossa, il bilancio è nettamente favorevole a Dzeko e compagni con 29 vittorie, a fronte di 32 pareggi e 14 successi biancocelesti (di cui appena due nelle ultime 10 sfide).

La sfida tra Lazio e Roma è quella che ha visto più espulsioni (24) nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000, almeno due in più di qualsiasi altra. La Lazio vive un momento di forma strepitoso: per il club biancoceleste, le 11 vittorie consecutive in Serie A sono la striscia aperta migliore di sempre (battuti i 9 di Eriksson, nel 1998/99) e con un successo sulla Roma supererebbe anche il record giallorosso (sempre di 11, nel 2005/06).

Diretta Roma Lazio sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Bayer L-Fortuna D (Bundesliga) – Sky Sport Football

18:00 Shrewsbury Town-Liverpool (Fa Cup) – DAZN

18:30 Real Sociedad-Maiorca (Liga) – DAZN.

20:45 Diretta Napoli-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sono 147 i precedenti in Serie A tra Juventus e Napoli: i bianconeri hanno ottenuto 69 successi, contro i 31 degli azzurri; completano 47 pareggi. La capolista Juventus (4 punti in più dell’Inter) ha vinto le ultime tre gare di campionato contro il Napoli. La gara d’andata tra le due squadre è terminata con un 4-3 a favore della Juve. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro la Juventus (un pareggio e 6 sconfitte), 1-0 ad aprile 2018 sotto la guida di Maurizio Sarri. In ben cinque di questi incontri i bianconeri si trovavano al primo posto in classifica a inizio giornata.

Diretta Napoli Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Ascoli-Frosinone (Serie B) – DAZN

21:00 Valladolid-Real Madrid (Liga) – DAZN e DAZN1

21:00 Lilla-PSG (Ligue 1) – DAZN.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo Perugia-Livorno di Serie B alle 21:00 e Bournemouth-Arsenal per la FA Cup sempre alle ore 21:00 italiane. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.