Ultime Notizie » Derby della Mole » Derby Juve-Toro senza Vlahovic, Chiesa risica per la Champions

CASA JUVE – Le speranze di vedere Dusan Vlahovic in campo nel derby di Torino sono molto basse. L’attaccante della Juventus ha continuato a lavorare separatamente a causa di un problema alla schiena e il pessimismo sta aumentando nel club bianconero. Allegri ha ancora un giorno per decidere se convocare Vlahovic o meno, ma al momento sembra difficile che anche solo sieda in panchina.

Vlahovic è partito bene quest’anno

Vlahovic, già assente contro l’Atalanta, ha iniziato bene questa stagione di Serie A segnando già 4 gol e mostrando una grande intesa con Chiesa. L’infortunio subito dal giocatore serbo apre le porte della formazione titolare al ritorno di Milik, che ha saltato la trasferta di Bergamo. L’attaccante polacco ha lavorato bene durante la settimana ed è in netto vantaggio su Kean, che non è riuscito a sfruttare l’opportunità offertagli contro l’Atalanta a causa dell’assenza contemporanea di Vlahovic e Milik.

La Juventus è stata penalizzata immediatamente, al contrario del Napoli quest’anno

La scorsa stagione, Vlahovic ha avuto problemi di pubalgia che lo hanno tenuto lontano dai campi di gioco da ottobre a gennaio. Una volta tornato in campo, ha segnato solo altri 4 gol in campionato. La Juventus è stata penalizzata immediatamente (al contrario del Napoli, in un campionato falsato dal caso Osimhen e dal falso in bilancio di De Laurentiis, attualmente indagato) dalle questioni legate alle plusvalenze, rimanendo fuori dalle competizioni europee nonostante abbia ottenuto il diritto di partecipare alla Champions League sul campo. Ad agosto, l’ex attaccante della Fiorentina si è recato in Germania per una visita medica per fare il punto sulla sua condizione fisica dopo i problemi di pubalgia.

Rinnovo del contratto di Vlahovic

Il mese di ottobre è importante per il rinnovo del contratto di Vlahovic con la Juventus.

Allegri può sorridere per il recupero di Kostic

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Giuntoli e il team del giocatore serbo, con l’idea di stipulare un prolungamento breve fino al 2027, in modo da distribuire parte del suo ricco stipendio (che passerà da 7 a 10 milioni, con picchi di 12,5 nell’ultima stagione).

L’infortunio di Dusan Vlahovic è l’unica preoccupazione per l’allenatore Allegri, che può sorridere per il recupero di Kostic. L’esterno serbo è un candidato per una maglia da titolare nel derby contro il Torino e proverà a superare la concorrenza di Cambiaso.

Cosa sta pensando Federico Chiesa?

Federico Chiesa si sente bene dopo l’infortunio e sta facendo un ottimo inizio di stagione con la Juventus. Ha parlato della delusione per la mancata partecipazione alla Champions League dello scorso anno e ha dichiarato che l’obiettivo principale è la qualificazione alla prossima edizione del torneo.

Chiesa ha anche parlato dei problemi dello scorso anno e del suo rapporto con l’allenatore Allegri: “Non vado d’accordo con Allegri? Ma và, io vado d’accordo con tutti!“. Infine, ha commentato sul mercato e ha negato le voci su un possibile trasferimento in Premier League: “L’unica voce che ho sentito in estate, ad essere sincero, è stata proprio quella del direttore Giuntoli…“.