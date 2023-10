Ultime Notizie » Come vedere Roma Servette Streaming » Roma-Servette Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Europa League

Dove vedere Roma-Servette Streaming Gratis. La Roma è pronta a giocare la seconda partita del girone di Europa League contro il Servette. Mourinho ha dichiarato che, nonostante le aspettative alte, è prematuro pensare di vincere il trofeo. L’obiettivo principale è qualificarsi, poi si vedrà cosa succederà. Mourinho vorrebbe vendicare la sconfitta della scorsa stagione a Budapest e punta a raggiungere la finale a Dublino.

Contro il Servette, Mourinho sconterà la seconda partita di squalifica. Saranno effettuati alcuni cambi nella formazione, con Lukaku e Belotti in coppia in attacco. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 5 ottobre 2023 allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito le formazioni e dove vedere Roma-Servette streaming gratis e diretta video tv.

Roma-Servette Streaming Live: ultime notizie formazioni

ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore Foti (Mourinho squalificato). A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Spinazzola, Celik, Pellegrini, Pagano, El Shaarawy, Dybala, Pisilli, Mannini, Joao Costa. Indisponibili: Abraham, Azmoun, Kristensen, Kumbulla, Llorente, Renato Sanches, Smalling. Squlificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

SERVETTE (4-4-2): Frick Bolla, Rouiller, Severin, Tsunemoto; Antunes, Cognat, Douline, Stevanovic; Crivelli, Bedia. Allenatore Weiler. A disposizione in panchina: Mall, Besson, Guillemenot, Henchoz, Vouilloz, Kutesa, Mazokou, Ondoua, Dimba Lele, Ouattara, Touati, Jarell. Indisponibili: Magnin. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Pajac (Croazia).

Roma-Servette in TV anche dall’estero con IPTV



Diretta Roma-Servette in tv con i canali digitali di DAZN (con telecronaca di Stefano Borghi), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Roma-Servette Streaming Gratis in italiano



Su Sky la telecronaca è a cura di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Non disponibile la diretta, canale numero 8 del Digitale Terrestre o 5008 di Sky.

Roma-Servette streaming gratis per gli abbonati su DAZN, su Sky Go, servizio gratuito disponibile per gli abbonati, sul sito di NOW (a pagamento per tutti). La partita su pc, smartphone e tablet non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia.

Alternativa Roma-Servette Streaming Gratis per vederla on-line



Alternative per vedere Roma-Servette non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” non è autorizzata in Italia. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come Sky Sport Live, TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.