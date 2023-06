Ultime Notizie » Aston Villa » Calciomercato: Federico Chiesa sulle mire di Monchi dell’Aston Villa

CALCIOMERCATO JUVE – Lavorano di nuovo insieme. Ieri Monchi (Ramón Rodríguez Verdejo) si è congedato dal Siviglia che ha lasciato alle spalle e si concentra da giorni esclusivamente sulla pianificazione del progetto dell’Aston Villa, dove ha Unai Emery alla guida dopo che entrambi hanno ottenuto grandi successi nel decennio scorso a Nervión.

Ora a Birmingham cercheranno di ripetere quella collaborazione di successo che in effetti hanno già iniziato a pianificare per la nuova stagione. Quindi ci abitueremo a sentire nomi di diversi obiettivi che chiaramente gestiranno per rafforzare una squadra che il basco è riuscito a riportare in Europa nei suoi primi mesi di lavoro.

Federico Chiesa della Juventus vola in Premier League?

Secondo il Daily Mail, adesso il primo desiderio della squadra inglese per rafforzarsi lo possiamo trovare niente meno che in uno dei grandi d’Italia. In questo caso nella Juventus, club che ha deciso di mettere sul mercato una delle sue figure se arriva un’offerta buona: vicina ai 60 milioni di euro.

Federico Chiesa potrebbe essere venduto per quella somma di denaro se dovesse arrivare il caso. La squadra bianconera valuta seriamente di puntare sull’attaccante, un giocatore che rompe ogni equilibrio nella formazione avversaria e che è uno dei migliori del calcio italiano. Vedremo se si raggiungono quelle cifre, ma il calciatore continua ad avere ammiratori.