Prima Multa per Detriti Spaziali negli Stati Uniti, inflitta a DISH

L’Ufficio per la Conformità della Federal Communications Commission degli Stati Uniti (FCC) ha annunciato lunedì che ha inflitto una multa per rifiuti spaziali. Una sanzione di 150.000 dollari è stata impostata alla compagnia televisiva a pagamento DISH per non aver “disorbitato adeguatamente” il satellite di telecomunicazioni EchoStar-7, in orbita dal 2002.

“Questo segna la prima volta che la legge sui rifiuti spaziali viene applicata dalla Commissione, che ha intensificato i suoi sforzi nella politica satellitare”, si legge nel comunicato. “Man mano che le operazioni satellitari diventano più frequenti e l’economia spaziale si accelera, dobbiamo essere sicuri che gli operatori rispettino i loro impegni”, ha commentato Loyaan A Egal, capo dell’Ufficio per la Conformità.

Oltre alla multa, l’accordo include un’ammissione di responsabilità da parte dell’azienda e un accordo per aderire a un piano di conformità. “Questo è un accordo significativo che chiarisce che la FCC ha un’autorità e una capacità forte per far rispettare le sue importanti norme sui rifiuti spaziali”, ha aggiunto Egal.

Quali accordi ha violato l’azienda DISH?

La FCC, che autorizza i servizi di telecomunicazioni spaziali, ha scoperto che l’azienda ha violato la Legge sulle Comunicazioni, le regole della FCC e i termini della licenza spostando il suo

satellite dismesso in un luogo di smaltimento con un’orbita molto al di sotto dell’elevazione richiesta dai termini della licenza. La FCC sottolinea che “questa minore altitudine potrebbe causare problemi di rifiuti orbitali ” e viola la garanzia di smaltimento responsabile dei satelliti alla fine della loro vita utile.

L’azienda si era impegnata a portare il satellite a un’altitudine di 300 chilometri sopra il suo arco geo-stazionario operativo entro maggio 2022, alla fine della sua missione. Tuttavia, nel febbraio di quell’anno, DISH ha determinato di non poter seguire il piano originale di mitigazione dei rifiuti orbitali della sua licenza poiché il satellite aveva pochissimo propellente rimasto. Alla fine, il satellite è stato posizionato in un’orbita di smaltimento molto inferiore a quella originariamente concordata, a circa 122 chilometri sopra l’arco geo-stazionario.