E’ la rabbia dell’avvocato Thomas Renz che chiede ai governi del mondo di esigere dagli Stati Uniti che sia fatta un’indagine penale contro Anthony Fauci e Peter Daszak che accusa di essere all’origine della creazione del SARS-CoV-2 e di essere responsabile di milioni di morti.

BREAKING NEWS: DARPA Unclassified documents confirm SARS-CoV-2 was created by EcoHealth Alliance at the Wuhan Institute of Virology coordinated by Peter Daszak. It was designed to be deliberately virulent and humanized resulting in 6.5 million deaths. Anthony Fauci was involved. pic.twitter.com/qccdzftUjh

— 🍁Antonio Tweets 📣 (@AntonioTweets2) December 26, 2022