Ultime Notizie » Anthony Fauci » Twitter Files Anthony Fauci: la “strana” risposta di Elon Musk

Il proprietario di Twitter, Elon Musk, ha accennato questa domenica che il rapporto di questa settimana dai “Twitter Files” si concentrerà sull’ex capo epidemiologo statunitense, Anthony Fauci, che ha servito come consulente senior su covid-19 e le cui attività nella lotta alla pandemia hanno suscitato polemiche tra la popolazione americana.

“Spero che stiate passando una bella giornata [gennaio] 1, 2023! Una cosa è certa, non sarà noioso”, ha twittato il magante, mentre un utente ha risposto che stava aspettando il “#FauciFiles” , un hashtag che rimanda a possibili rivelazioni sul medico specialista.

“Più tardi questa settimana”, ha risposto Musk al commento della donna. A metà dicembre, il miliardario ha pubblicato un tweet che diceva: “I miei pronomi sono Prosecute/Fauci”. Ad oggi, tale pubblicazione ha accumulato più di 1,2 milioni di “mi piace”.

Inoltre, Musk ha commentato con la parola “Corretto” un tweet di un netizen che sosteneva che l’imprenditore “vuole criminalizzare” Fauci perché ha mentito sotto giuramento, ha partecipato a un’indagine sulla funzionalità in un laboratorio cinese, ha messo in pericolo l’intero pianeta e forse ha contribuito alla morte di centinaia di migliaia di persone.

Caso Antonio Fauci

Le politiche di Fauci per combattere il covid-19 sono state oggetto di grandi polemiche negli Stati Uniti, molte persone hanno criticato le sue misure come eccessive, accusandolo di ‘mentire’ sulla ricerca sui virus e di trarre profitto dalla pandemia. Secondo l’organizzazione senza scopo di lucro OpenTheBooks, il patrimonio netto familiare del principale consigliere medico presidenziale degli Stati Uniti è passato da 7,6 a 12,6 milioni di dollari tra il 2019 e il 2021. Secondo loro, la maggior parte dell’aumento del patrimonio netto è dovuto a guadagni da investimenti, regali e premi, oltre a un compenso per il tuo impiego federale.

Twitter Files: gli Archivi scandalosi di Twitter

Il contenuto dei “Twitter Files” è stato rivelato dalle e-mail dei direttori di detto social network, che si sono coordinati con i principali media e agenzie di intelligence per censurare le informazioni. Come ha affermato due settimane fa il nuovo proprietario di Twitter, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha “pagato” la piattaforma per rispondere alle sue richieste, mentre il governo degli Stati Uniti avrebbe stanziato “milioni di dollari” alla precedente amministrazione di Twitter per “aver nascosto informazioni dal pubblico”.