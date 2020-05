Imposizione Vaccino Covid-19: la Triade Bill Gates Fauci Adhanom (OMS), oltre la cospirazione.

Tutti conosciamo la famosa frase di Niccolò Machiavelli “il fine giustifica i mezzi”: sembra essere il mantra adoperato dalla triade di potere composta da Tedros Adhanom (OMS), Anthony Fauci e Bill Gates, per arrivare a imporre la vendita del vaccino contro il coronavirus Covid-19. Vediamo cosa ha da raccondarci oggi Francesco Amodeo, giornalista pubblicista autore di importanti libri d’inchiesta quali Azzannate le iene, La Matrix Europea e il Cartello Finanziario.

Durante questa pandemia sono emerse alcune figure principali sullo scenario internazionale. Quella del Direttore dell’OMS, l’etiope Tedros Adhanom, quella dell’immunologo statunitense Anthony Fauci che guida in America la Task Force contro il Covid-19, e quella di Bill Gates, visto però in qualità di protagonista indiscusso nel mondo dei vaccini con la sua Bill & Melinda Gates Foundation.

Queste tre figure (la triade del potere) si sarebbero intrecciate per pura casualità in occasione di questa pandemia: ma la realtà è ben diversa come raccontato da Francesco Amodeo, il cittadino d’inchiesta autore dell’ultima ricerca dal titolo “31 coincidenze sul Coronavirus” e del libro “La Matrix Europea“.

Il Direttore Generale dell’OMS in precedenza aveva presieduto il fondo globale per la lotta contro l’AIDS, di cui la fondazione di Bill & Melinda Gates è cofondatrice. Il fondo si avvale degli studi sull’HIV proprio di Anthony Fauci (ma forse non sono nemmeno suoi), in qualità di capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Guarda caso Anthony Fauci è stato in precedenza membro del direttivo del piano di azione per lo sviluppo dei vaccini creato proprio da Bill & Melinda Gates Foundation.

Poi come abbiamo visto l’etiope finisce a capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e Fauci con lo scoppio della pandemia coronavirus finisce a capo della Task Force americana. A questo punto la Bill & Melinda Gates Foundation diventa la prima finanziatrice dell’OMS.

Tirando le somme: chi ha dichiarato lo stato di pandemia, ossia Adhanom, chi sta indirizzando la Task Force verso i vaccini come unica soluzione per venirne fuori, ossia Anthony Fauci, e chi ha proposto l’alleanza nazionale per i vaccini, ossia Bill Gates, sono da anni parte di uno stesso gruppo che in questo momento, ma direi da sempre, ha interessi inimmaginabili nello sviluppo dei vaccini.

Interessi privati si sostituiscono a interessi pubblici. E quella che dovrebbe essere una Organizzazione Mondiale si trova a essere alla mercé di uno strettissimo numero di persone (oligarchia) che da anni si finanziano a vicenda e che come unico scopo hanno l’imposizione dei vaccini a livello globale.

“L’imposizione dei vaccini esclude qualsiasi altra alternativa possibile. Noi possiamo quindi evitare di vedere complotti o di fare dietrologia, ma non possiamo e non dobbiamo restare in silenzio davanti a tali palesi e potenzialmente dannosi conflitti di interesse” – Francesco Amodeo.

Francesco Amodeo è ospite fisso a NOTIZIE OGGI LINEASERA, sul digitale terrestre ITALIA 53 (lcn 53), Canale Italia 7 (lcn 172), su Sky canale 821, condotto da Vito Monaco. “Nell’era dell’informazione, l’ignoranza è una scelta”.