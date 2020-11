Le aziende farmaceutiche Pfizer e BioNTech affermano che il loro vaccino COVID-19 è efficace per oltre il 90%, come si evince dai primi dati di un ampio studio, hanno riferito le società in un comunicato stampa.

Le aziende sottolineano di non aver riscontrato finora alcun serio problema di sicurezza e che sperano di richiedere un’autorizzazione all’uso di emergenza entro la fine del mese. Le aziende prevedono di fornire circa 50 milioni di dosi del loro vaccino in tutto il mondo entro la fine del 2020 e 1,3 miliardi di dosi nel 2021.

“Oggi è un grande giorno per la scienza e l’umanità. Stiamo raggiungendo questo traguardo fondamentale nel nostro programma di sviluppo di vaccini proprio come il mondo ne ha più bisogno, mentre i tassi di infezione stabiliscono nuovi record, gli ospedali lo sono Si stanno avvicinando al limite delle loro capacità e le economie stanno lottando per riaprire “, ha detto Albert Bourla, presidente e CEO di Pfizer, nella dichiarazione.

Inoltre, Pfizer e BioNTech prevedono di pubblicare i dati completi dello studio di fase 3 per la revisione tra pari.

La sperimentazione clinica di fase 3 del vaccino è iniziata il 27 luglio e ha finora incluso 43.538 partecipanti, 38.955 dei quali hanno ricevuto una seconda dose. Si prevede che le prove continueranno fino all’analisi finale, quando si saranno accumulati un totale di 164 casi confermati di covid-19.

Lo studio valuterà anche il potenziale delin pazienti che hanno avuto una precedente esposizione al coronavirus, nonché per prevenire la grave manifestazione della malattia.

Lo scorso luglio, il governo degli Stati Uniti ha accettato di pagare 1,95 miliardi di dollari per la fornitura di 100 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer e dalla società tedesca BioNTech. Da parte sua, a settembre la Commissione Europea (CE) ha annunciato un accordo di pre-acquisto per acquisire almeno 200 milioni di dosi del vaccino che le due aziende sviluppano in collaborazione, e ha sottolineato che l’accordo prevede anche “l’opzione di acquisire altri 100 milioni di dosi, da somministrare una volta che il vaccino avrà dimostrato di essere sicuro ed efficace contro il covid-19 “.