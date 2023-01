Ultime Notizie » Big Match Serie A » Auguri di buon anno 2023: il 4 torna la Serie A, orario partite e dove vederle in tv e streaming

Tantissimi Auguri di buon anno 2023! E quale miglior modo di inziare l’anno nuovo se non con la super sfida del 4 gennaio tra Inter-Napoli. Martedì infatti torna in campo la Serie A con le partite di calcio valide per la 16a giornata di campionato. Dopo la pausa dei Mondiali in Qatar, vinti dall’Argentina dei vari Leo Messi, Paredes, Di Maria, Dybala, e le vacanze natalizie, si torna a giocare in Serie A con un turno che si svolge tutto in un fiato, tutto in una sola giornata.

Orari e dove vedere le partite del 4 Gennaio in tv e streaming

12:30 Salernitana-Milan – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)

12:30 Sassuolo-Sampdoria – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

14:30 Spezia-Atalanta – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

14:30 Torino-Verona – Dazn e Zona Dazn (Canale 215 Sky)

16:30 Roma-Bologna – Dazn e Zona Dazn

Classifica Serie A aggiornata

(Canale 214 Sky)16:30– Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 252)18:30– Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)18:30– Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)20:30– Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)20:30– Dazn e Zona Dazn (Canale 215 Sky)