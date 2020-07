Effetti collaterali del Vaccino contro il Coronavirus COVID-19: c'è da preoccuparsi?

La gara per un vaccino in grado di prevenire la malattia da coronavirus COVID-19 di Sars-CoV-2 è stata aperta da quando era noto il potere contagioso del ceppo. Al momento, pochi stanno per superare le barriere dei test di sicurezza. Ma i medici stanno già iniziando a mettere in guardia su qualcosa che dovrebbe essere preso in considerazione da coloro che subiscono una di queste dosi, se alla fine arrivano sul mercato alla rinfusa.

Questi vaccini – come molti che sono attualmente in circolazione per prevenire malattie stagionali – potrebbero causare alcuni effetti collaterali, tenendo conto degli organismi e delle reazioni di ciascun individuo. In linguaggio medico è noto come “comportamento reattogenico”. Ciò significa che può causare dolore al momento dell’applicazione a qualche tipo di disagio nel corso delle ore.

Secondo una pubblicazione del prestigioso sito scientifico di divulgazione StatNews, i vaccini che sono stati sviluppati per combattere il coronavirus potrebbero causare mal di testa, dolore al braccio, affaticamento, brividi e febbre. Tuttavia, secondo i medici, questo non dovrebbe essere un problema. Soprattutto se queste manifestazioni sono lievi. Piuttosto, potrebbe essere considerato un buon segno che l’iniezione sta funzionando e il sistema immunitario ha iniziato a reagire, agire e manifestarsi leggermente.

È fondamentale per la comunità medica che le persone siano consapevoli che ciò potrebbe accadere e che non è motivo di allarme. “Penso che una delle cose che dovremo realizzare è che tutti questi vaccini saranno reattogeni … saranno tutti associati a reazioni”, ha dichiarato Kathryn Edwards, direttore scientifico del programma di ricerca sui vaccini Vanderbilt a Nashville, nel Tennessee.

Naturalmente, queste reazioni dovrebbero essere lievi per garantire che gli effetti controindicati non siano profondamente dannosi per il paziente sano. Almeno tre progetti scientifici avanzati hanno dovuto ridurre la potenza delle loro dosi affinché ciò non accadesse: Moderna, Cansino e un’azienda cinese.

Il dott. Brian Southwell pensa che il modo in cui la popolazione sarà informata sui possibili effetti collaterali che potrebbe avere è essenziale, in modo che il panico non causi l’effetto opposto a causa della paura di iniettare. “Penso che dovrebbe essere sottolineato: Guarda, questo sarà un po’ doloroso, ma c’è una fine e c’è un bene più grande da guadagnare qui, penso che probabilmente ne valga la pena“. Southwell è direttore senior presso il Center for Communication Sciences della RTI International, un’organizzazione scientifica situata a Research Triangle Park, nella Carolina del Nord.

Esistono cinque tipi di vaccini in fase di sviluppo

Sono: vaccini genetici, vaccini virali vettoriali, vaccini a base di proteine, vaccini contro virus interi e vaccini riutilizzabili, ovvero quelli già applicati in altre malattie.

Tutti loro, senza distinzioni, potrebbero causare una sorta di reazione.. È lo stesso che potrebbe accadere con qualche stagionale o agenda. Il più avanzato e il più affidabile nell’intera comunità scientifica – quello indagato dall’Università di Oxford insieme al laboratorio AstraZeneca – ha riportato

“Come con molti vaccini, abbiamo scoperto che se facessimo sapere alle persone cosa aspettarsi, avrebbero meno preoccupazioni in caso di effetti collaterali”, ha dichiarato Kathleen Neuzil, direttrice del Centro di sviluppo dei vaccini presso la University School of Medicine dal Maryland.

La corsa per il vaccino

Nei sette mesi in cui la pandemia coronavirus si è diffusa in tutto il mondo, ci siamo abituati al monitoraggio quotidiano dei numeri: contagi, decessi, recuperi, letti di terapia intensiva e respiratori disponibili.

Ora, una nuova voce è stata aggiunta alle nostre liste di controllo: quella dei progressi del vaccino contro il coronavirus. Sebbene lo sviluppo di un vaccino comporti generalmente un processo complesso che richiede anni, la crisi globale aperta da COVID-19 ha spinto governi, autorità scientifiche e società private a dedicare risorse in un modo mai visto prima.

Nei mesi scorsi il genoma di Sars-CoV-2 è stato decifrato. I primi test umani sono iniziati a marzo, ma la strada da percorrere rimane incerta. Alcuni test falliranno e altri potrebbero finire senza un risultato chiaro. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oltre 175 vaccini sono attualmente in fase di sviluppo in tutto il mondo, di cui circa 35 sono già in fase di sperimentazione nell’uomo. Esistono quattro fasi del test: test preclinici, sicuri, estesi ed efficaci.

Quelli dell’ultima di queste fasi sono quello di Oxford, quello del Murdoch Institute in Australia e due cinesi, quello del Wuhan Institute – centro coronavirus – e quello del Sinovac Biotech.