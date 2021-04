Ultime Notizie » crittografia » Crittografia quantistica QKD

La QKD o crittografia quantistica è una nuova scienza basata sui principi della fisica quantistica che è nata a seguito dei costanti attacchi degli hacker, sia per decifrare messaggi segreti dai governi che per saccheggiare conti bancari. Ha lo scopo di garantire la totale riservatezza delle informazioni trasmesse.

Non si sa esattamente chi sia stato il primo a proporre l’idea risalente all’anno 1970, ma è solo nel 1984 che viene rilasciato il primo protocollo che utilizza i fotoni per trasmettere una chiave riservata che una volta trasmessa può essere codificata e cifrata.

I sistemi crittografici originali sono basati sulla matematica e sono quelli che l’hacker più famoso del mondo, Julian Assange, è stato in grado di decifrare, mentre la crittografia quantistica si basa più sulla fisica che sulla matematica.

Julian Assange è un programmatore, giornalista e attivista di Internet nato in Australia che è diventato noto attraverso il sito WikiLeaks, ha studiato matematica all’Università di Melbourne, ma è descritto come un autodidatta e ben informato sulle scienze tecnologiche e sulla matematica. Ha studiato anche filosofia e neuroscienze, è un combattente sociale difensore della trasparenza delle informazioni e del libertarismo del libero mercato. Si dice che sia perseguitato dal governo degli Stati Uniti per aver rivelato segreti di stato, è accusato di crimini sessuali in Svezia ed è stato esiliato nell’ambasciata ecuadoriana per diversi anni. Attualmente è detenuto in una prigione in Inghilterra.

Il presidente del Messico AMLO gli ha offerto asilo politico dopo che la giustizia britannica ha rifiutato di estradarlo negli Stati Uniti per essere processato per aver rivelato gli scritti di migliaia di documenti segreti.

L’obiettivo è che nessun hacker possa aprire il sistema

Il governo britannico ha deciso di non estradarlo negli Stati Uniti, sostenendo che la sua salute mentale non è in buone condizioni, ma la realtà è che teme che vengo ucciso fingendo ai media il suicidio.

Tornando al tema della QKD, si basa sull’utilizzo di particelle / onde luminose (fotoni) e delle loro intrinseche proprietà quantistiche, al fine di creare un criptosistema inviolabile. Apparentemente il principio su cui si basa è l’impossibilità di misurare lo stato quantum di qualsiasi sistema senza disturbarlo e lasciando la prova che hanno cercato di aprirlo.

Il concetto fisico della parola quantum si riferisce al comportamento più elementare delle particelle più piccole di materia ed energia. L’obiettivo è che nessun hacker possa aprire il sistema.

L’opinione degli scienziati è che nessun sistema è perfetto al 100% e un hacker intelligente può trovare un modo per sfondare la violazione della sicurezza. Più complicato è il sistema di crittografia, minori sono le possibilità che si rompa e solo pochi individui privilegiati e studiosi come Assange potrebbero farlo. In breve, il QKD elimina parecchi aspiranti hacker e solo quelli straordinariamente capaci, come Julian Assange, potrebbero rompere questa crittografia quantistica.