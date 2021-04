Ultime Notizie » A che ora gioca l'Inter Oggi » INTER CAGLIARI Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Inter Cagliari Streaming Gratis e Diretta TV. Lunch match della 30a giornata di Serie A: si gioca alle ore 12:30 italiane di oggi di domenica 11 aprile 2021 allo stadio San Siro, a porte chiuse. L’Inter capolista di Antonio Conte, che ha mancato l’appuntamento con il gol solo una volta nelle ultime 37 sfide di Serie A contro il Cagliari (0-2 nell’aprile 2013), affronta quella il Cagliari di Semplici che ha vinto solo due delle ultime 19 trasferte di Serie A in casa dell’Inter: completano il parziale 12 successi nerazzurri e cinque pareggi.

L’Inter ha vinto le ultime 11 partite interne di Serie A: solo tre volte nella loro storia nel massimo campionato i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga in casa (1950, 1971 e 2011). Andiamo a scoprire dove vedere Inter Cagliari streaming e tv.

Inter Cagliari Diretta: Canale TV e dove vederla

Inter Cagliari in diretta tv su DAZN. La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l’offerta. Il match non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Inter Cagliari Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Inter Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la relativa app, su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito da PC o notebook. Match online a pagamento per tutti anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Inter Cagliari non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Inter Cagliari Streaming Live: ultime notizie formazioni



Lautaro Martínez (Inter) ha segnato nel secondo tempo ben sette dei suoi ultimi otto gol nella massima serie,

⚽ Queste le probabili formazioni di Inter Cagliari

con i suoi ultimi due gol che sono stati decisivi per la vittoria. Per quanto riguarda il Cagliari,ha segnato entrambi i suoi gol in Serie A tra il 55° ed il 60° minuto di gioco, incluso un gol nell’ultima vittoria in trasferta. L’Inter ha segnato almeno 3 gol in sei delle otto partite casalinghe di campionato contro squadre che iniziano questa giornata nella metà inferiore della classifica (7 vittorie, 1 pareggio).

Tornano Bastoni e Brozovic dopo la squalifica, che dovrà invece scontare Barella. Al suo posto dovrebbe esserci Sensi, in vantaggio su Gagliardini e Vecino per una maglia da titolare. Davanti chance per Sanchez, così come per Darmian che potrebbe far rifiatare Hakimi. Occasione per Vicario al posto dell’indisponibile Cragno (out per Covid). Pavoletti in vantaggio sulla concorrenza per affiancare Joao Pedro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: Barella. Indisponibili: Kolarov, Perisic.

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. Allenatore Semplici. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ceppitelli, Cragno, Rog, Sottil, Tramoni.