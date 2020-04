Covid-19 incubi traumatici: disturbi nel sonno, possibile spiegazione.

Paure sul lavoro, preoccupazioni mentali e separazione fisica dai propri cari, insieme a una considerevole paura di un’infezione mortale. Sono alcuni dei motivi che stanno causando che così tante persone sperimentano sogni atroci legati al coronavirus. Gli esperti li chiamano i “quarandreams“, ed è quasi l’unica cosa in cui molti degli umani sono uniti in questo momento: l’esperienza di avere sogni vividi e strani legati alla pandemia.

Lo hanno riferito gli esperti di psicologia degli Stati Uniti, i quali assicurano che le visioni notturne di disastri naturali e difficoltà respiratorie sono solo alcuni dei temi ricorrenti che i loro pazienti manifestano nelle conversazioni di WhatsApp, Zoom e altri social media.

Lo stress causato da confinamento, preoccupazioni sul lavoro e stress relazionali nonché l’improvvisa perdita di comfort familiari, hanno scatenato un’ondata di incontri surreali durante la notte. Dall’inizio delle misure restrittive negli Stati Uniti, sono aumentate in misura considerevole, le persone che vogliono parlare delle loro esperienze notturne con gli specialisti.

Le persone non solo raccontano sogni più vividi, ma li ricordano più dettagliatamente e sono più durevoli del solito.

Molte persone sognano anche con le mani. Cadono, la loro pelle si stacca, non funzionano. È una visione con una semplice spiegazione. Abbiamo paura di toccare qualsiasi cosa. Se tocchi qualcosa, potresti uccidere qualcuno.

Mentre per molti questi sogni sono poco più che un motivo di conversazione tra amici, per altri le conseguenze potrebbero essere serie. In un sondaggio generale, il Dr. Deirdre Barrett, uno psicologo dell’Università di Harvard, ha compilato migliaia di casi studio sui sogni sin dall’inizio dei blocchi diffusi.

“Ho raccolto i dati sui sogni dopo l’11 settembre (2001) e ora vedo schemi molto simili”, ha detto.

Medici, infermieri e primi soccorritori in prima linea “sembrano assolutamente un gruppo di persone in trauma acuto”. “Il loro sogno più tipico è che stanno cercando di prendersi cura di un paziente. È loro responsabilità salvare le loro vite. E stanno fallendo”, ha detto Barrett.

Le stanze sovraccariche, le carenze di apparecchiature o i guasti delle apparecchiature sono temi comuni, ha aggiunto Barrett, che ha stimato che fino al 30% potrebbe sviluppare sintomi di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) con incubi, ricordi, ansia e difficoltà a dormire. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha osservato che l’epidemia di Ebola 2014-2016 nell’Africa occidentale ha provocato “profonde implicazioni psicosociali a livello individuale, comunitario e internazionale”.

Lauren Bateman, un’assistente umanitaria durante l’epidemia di Ebola, ha sviluppato PTSD (Disturbo Post Traumatico da Stress) al suo ritorno negli Stati Uniti dalla Guinea nel 2014. Il suo compito era impegnativo e oscuro, raccogliendo dati da tutte le sepolture avvenute in tutto il paese, numeri che non riusciva a smettere di rintracciare anche dopo essere stata a casa. Ho sofferto di insonnia, attacchi di panico e incubi, che vanno da “file di persone che mi chiedono dati che non sono riuscita a ottenere”, fino a “dover indossare la tuta protettiva e sentire quanto fosse caldo e opprimente”, ha ricordato Bateman.