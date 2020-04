Kim Jong-un è morto? Si specula sul futuro leader della Corea del Nord.

Pyongyang (Corea del Nord) – I telegiornali della televisione di stato nordcoreana KTV non hanno rilasciato informazioni sul leader Kim Jong-un oggi, tra le speculazioni sulle sue condizioni di salute: sulla sua morte o su uno “stato vegetativo”, a seguito di una fallita procedura di inserimento di uno stent coronarico. E in mezzo a tante speculazioni sul leader nordcoreano Kim Jong-un, sorge una domanda sopra le altre: chi potrebbe sostituirlo se le voci sul suo stato vegetativo o addirittura sulla sua possibile morte si rivelassero vere?

La lettera di ringraziamento e il treno sul quale viaggia sempre

Al momento c’è una lettera di ringraziamento inviata ai lavoratori coinvolti nella costruzione della città di Samjiyon, già riportata da Rodong Sinmun, voce del Partito dei Lavoratori. Samjiyon, che è il luogo in cui si ritiene sia nato il padre del leader Kim Jong-il, si trova ai piedi del Monte Paektu. È un luogo amato dalla famiglia Kim e sacro per l’intero paese. E lì i lavori sono stati completati lo scorso dicembre. È un elegante agriturismo definito dal giovane leader. Kim attribuisce grande importanza al progetto Samjiyon, che ha visitato più volte negli ultimi due anni.

Nel frattempo, un treno che probabilmente appartiene al leader nordcoreano Kim Jong-un – di solito viaggia in quel convoglio appositamente attrezzato – è stato visto in un resort nella parte orientale del paese, come mostrato da alcune foto satellitari pubblicate da un sito degli Stati Uniti. Tuttavia, rimane il mistero sulla sua salute e sulla sua lunga assenza di impegni ufficiali, che consentono di tessere centinaia di speculazioni, compresa quella della sua morte in una procedura chirurgica fallita.

Il treno, secondo un rapporto del sito Web 38North in un rapporto, è stato visto in una stazione riservata alla famiglia Kim a Wonsan il 21 e 23 aprile. Il sito americano afferma che l’avvistamento “non dimostra dove si trova il leader nordcoreano o indica nulla della sua salute”, ma “rafforza alcuni rapporti secondo cui Kim sarebbe in un resort di lusso sulla costa orientale del paese”.

Speculazioni sulla salute di Kim Jong-un

Ci sono state crescenti speculazioni sulla salute di Kim, l’ultima volta in pubblico dal 12 aprile e assente dalle celebrazioni del 15 aprile per il compleanno di suo nonno, Kim Il Sung, il fondatore del regime, il giorno Il più importante calendario politico della Corea del Nord.

Il quotidiano NK, un sito online gestito principalmente da disertori della Corea del Nord, ha riferito nei giorni scorsi che Kim era stato sottoposto a chirurgia cardiovascolare all’inizio di questo mese e stava avendo una convalescenza in una villa nella provincia del Nord Pyongan. Giovedi scorso, citando un funzionario governativo non identificato, l’emittente sudcoreana SBS ha riferito che Kim sembrava essere stato a Wonsan per almeno quattro giorni e che sarebbe presto comparso di nuovo. A soli 36 anni, il leader soffrirebbe di fumo, sovrappeso e malattie legate allo stress.

Il periodo attuale di assenza di Kim, non è troppo lungo rispetto a quel periodo del 2014, quando “scomparve” per un mese e mezzo.

Secondo varie fonti, Kim in quella occasione si sarebbe stirato il tendine mentre stava rivedendo personalmente la corsa ad ostacoli per l’esercito o si stava riprendendo dopo un’operazione per rimuovere una cisti alla caviglia. In ogni caso, Kim Jong-un apparve presto, inizialmente camminando con un bastone e zoppicando.

A settembre 2018, Kim Jong-un è rimasto 15 giorni senza apparire in pubblico, dopo un intenso periodo di attività. Nell’agosto 2017, non è stato visto in pubblico per due settimane. Commentando questo fatto, l’emittente sudcoreana KBS World Radio ha osservato che quando il leader nordcoreano è scomparso, è stato prima che la Corea del Nord lanciasse i missili Hwasong-14.

Mistero Kim Jong-un. Una “princessa” per la Corea del Nord?

Diversi esperti ritengono che Kim Yo-jong, la sorella minore del leader, abbia molte probabilità di essere il prossimo sovrano della Corea del Nord. Kim Yo-jong (nella foto di copertina) è già considerata una delle donne più potenti della Corea del Nord: Kim Jong-un sembra fidarsi di lei mentre partecipa attivamente alla vita politica nazionale, internazionale e intercoreana.

Nel suo paese, la sorella del leader ricopre il ruolo di primo vice capo del dipartimento di propaganda e agitazione del partito dei lavoratori, lo stesso dipartimento in cui suo padre, Kim Jong-il, ha iniziato il suo lavoro. Sul palcoscenico internazionale, Kim Yo-jong ha debuttato due anni fa, quando ha guidato la delegazione nordcoreana alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang.

Nel 2019, ha ispezionato la preparazione del luogo per l’incontro del leader nordcoreano con il presidente della Russia, Vladimir Putin, nella città russa di Vladivostok e ha fatto parte della delegazione ufficiale nordcoreana nei due vertici con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

È stato dopo l’ultimo di questi vertici – che si è tenuto ad Hanoi nel 2019 e non ha portato a nessun accordo – che è sorta la speculazione che il leader le ha fatto pagare per questo fallimento, poiché non è apparsa in eventi pubblici per circa 50 giorni.

Tuttavia, alla fine di questo periodo, la sorella del leader riapparve sana e salva con una condizione mutata: ha perso il suo status di candidata a un membro dell’ufficio politico del Comitato centrale del Partito laburista coreano. Certo, è tornata ad essere candidata poco prima delle prime voci sulla “scomparsa” di Kim Jong-un.