Ultime Notizie » Atalanta Juventus » DIRETTA TV: Atalanta-Juventus (Finale Coppa Italia) Streaming Pro Vercelli-Juventus U23 Gratis, dove vederle Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in tv: Atalanta-Juventus (Finale Coppa Italia), Pro Vercelli-Juventus U23, Bari-Foggia e tutte le altre di oggi mercoledì 19 maggio 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

17:30 Pro Vercelli-Juventus U23 (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

17:30 Juve Stabia-Palermo (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Feralpisalò-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Cesena-Matelica (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

17:45 Bari-Foggia (Playoff Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

18:00 Albinoleffe-Grosseto (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

19:00 Diretta Tottenham-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Uno

Diretta Tottenham Aston Villa sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

19:00 Everton-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football.

21:00 Diretta Atalanta-Juventus (Finale Coppa Italia) – Rai Uno.

Atalanta-Juventus, sfida valida per la finale di Coppa Italia 2020/2021, si gioca sul campo neutro del Mapei Stadium, in quel di Reggio Emilia. Dopo la Supercoppa italiana, altra possibilità di vincere un trofeo per la Juve alleata da Andrea Pirlo: chi vince questa sera avrà la possibilità di giocare contro l’Inter di Conte, che ha vinto lo scudetto, nella prossima edizione della Supercoppa.

Per l’Atalanta non si tratta della prima finale, però l’ha vinta solo una volta, nel 1963, 3-1 contro il Torino. La Juventus è invece reduce dalla sconfitta della scorsa estate nella finalissima contro il Napoli, dopo una serie di vittorie consecutive negli anni precedenti.

Diretta Atalanta Juventus in chiaro su Rai Uno. Disponibile anche in streaming gratis online su Raiplay, la piattaforma della Rai accessibile tramite tablet, smartphone o computer. Basterà sintonizzarsi su Raiplay.it o scaricare l’app nei vari dispositivi mobili.

21:15 Burnley-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Uno

21:15 West Bromwich Albion-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.

Dove indicato diretta streaming disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.