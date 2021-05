Ultime Notizie » Atalanta Milan » DIRETTA TV: Bologna-Juventus Streaming Atalanta-Milan Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Napoli-Verona

Dove vedere le partite di calcio in tv: Bologna-Juve, Atalanta-Milan, Napoli-Verona e tutte le altre di oggi domenica 23 maggio 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Juventus-Inter (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Inter-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Milan-Verona (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su DAZN)

15:00 Trento-Campodarsego (Serie D) – Sportitalia

15:30 Pro Vercelli-Sudtirol (Playoff Serie C) – Rai Sport e e leven Sports

16:00 Diretta Goal Premier League – Sky Sport Football

16:00 Manchester City-Everton (Premier League) – Sky Sport Collection

17:30 Palermo-Avellino (Playoff Serie C) – e leven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

17:30 Feralpisalò-Bari (Playoff Serie C) – e leven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Matelica-Renate (Playoff Serie C) – e leven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Albinoleffe-Modena (Playoff Serie C) – e leven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

18:30 Granada-Getafe (Liga) – DAZN

20:30 Racing-Boca (Campionato Argentino) – Si Solocalcio

20:45 Diretta Goal Serie A (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Bologna-Juventus (Serie A) – DAZN e DAZN1

Ultima giornata di Serie A. La Juventus gioca a Bologna per vincere e sperare così di poter entrare in Champions League la prossima stagione, aspettando poi i risultati che arriveranno dai campi di Bergamo e Napoli, sperando in un passo falso di una di queste due squadre. Infatti la Juventus si qualifica alla Champions se vince contro il Bologna e una tra Milan e Napoli non vince.

Diretta Bologna Juventus disponibile su DAZN(link www.dazn.it). Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Diretta Napoli-Verona (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

A 90 minuti dal termine del campionato Milan, Napoli e Juventus si giocano gli ultimi 2 posti a disposizione per la prossima Champions. Il Napoli si qualifica alla Champions se vince contro il Verona; pareggia contro il Verona e il Milan perde contro l’Atalanta; perde contro il Verona e la Juventus perde contro il Bologna. Negli scontri diretti è in svantaggio con il Milan (1-3 al Maradona, 1-0 a San Siro), in parità con la Juventus (1-0 al Maradona, 1-2 allo Stadium).

Diretta Napoli Verona sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:45 Diretta Atalanta-Milan (Serie A) – Sky Sport Uno e Sky Sport (256 Satellite)

Nella corsa alla Champions, la sfida tra Atalanta e Milan è probabilmente la più spettacolare e interessante. Milan e Napoli hanno 76 punti e la Juventus 75. La Dea ha 78 ed è già matematicamente in Champions. Il Milan si qualifica alla Champions se vince contro l’Atalanta; pareggia o perde contro l’Atalanta e la Juventus non vince contro il Bologna; pareggia contro l’Atalanta e il Napoli non vince contro il Verona. In caso di improbabile arrivo a 3 a quota 76 punti con Napoli e Juventus la classifica avulsa relativa agli scontri diretti dice Milan 6 (differenza reti +2), Juventus 6 (-1), Napoli 6 (-1).

La differenza reti generale premia il Napoli rispetto alla Juventus. Negli scontri diretti il Milan è in vantaggio con Napoli (3-1 al Maradona e 0-1 a San Siro) e Juventus (1-3 a San Siro e 3-0 allo Stadium).

Diretta Atalanta Milan sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (256 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:45 Spezia-Roma (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

20:45 Torino-Benevento (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre)

20:45 Sassuolo-Lazio (Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

21:00 Angers-Lilla (Ligue 1) – DAZN

21:00 Brest-PSG (Ligue 1) – DAZN

21:00 Lens-Monaco (Ligue 1) – DAZN

21:00 Lione-Nizza (Ligue 1) – DAZN

21:00 Nantes-Montpellier (Ligue 1) – DAZN

21:00 Strasburgo-Lorient (Ligue 1) – DAZN

21:15 Diretta Cittadella-Venezia (Finale Playoff Serie B, Andata) – DAZN e Rai Due

Siamo all’ultimo l’ultimo atto dei Playoff di Serie B: da un lato il Cittadella, dall’altro il Venezia, pronti a darsi battaglia in un derby veneto che si preannuncia spettacolare: la meta finale è il passaggio di categoria e giocare in Serie A nella prossima stagione. In caso di parità tra andata e ritorno (in programma il 27 maggio), a qualificarsi è la squadra col maggior numero di punti ottenuti durante la stagione regolare: in questo caso il Venezia è in vantaggio grazie ai suoi 59 punti, contro i 57 del Cittadella.

Diretta Cittadella Venezia con DAZN (link www.dazn.it), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Partita in chiaro su Rai Due. Disponibile anche in streaming gratis online su Raiplay, la piattaforma della Rai accessibile tramite tablet, smartphone o computer. Basterà sintonizzarsi su Raiplay.it o scaricare l’app nei vari dispositivi mobili.

21:00 Siviglia-Alaves (Liga) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

