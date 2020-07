⚽ Sassuolo Juventus Streaming Gratis e Diretta TV – Scendono in campo questa sera al Mapei Stadium Sassuolo Juventus, match valido per la 33a giornata di Serie A: sfida che promette, almeno sulla carta, gol e spettacolo. I neroverdi vengono dalla prestigiosa e meritata vittoria dell’Olimpico ai danni della Lazio, e cercano i 3 punti per sognare un posto in Europa il prossimo anno. Altri obiettivi invece per i bianconeri, che nonostante il 2-2 casalingo con l’Atalanta sembrano sempre più vicini alla conquista del nono scudetto consecutivo. Arbitra Valeri. Andiamo a scoprire dove vedere Sassuolo Juventus ⚽ streaming e diretta tv.

Dove vedere diretta Sassuolo Juventus Streaming Gratis Link (no Rojadirecta).

La partita di calcio Sassuolo Juventus ⚽ in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Fischio d'inizio alle ore 21:45 di oggi mercoledì 15 luglio 2020.

Video live streaming gratis link per gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.non viene trasmessa

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Sassuolo Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Sarri non avrà a disposizione Cuadrado il quale sarà assente per squailifica. In difesa si scalda Rugani visto i problemi fisici di Bonucci. A centrocampo dovrebbe tornare Pjanic.

Queste le probabili formazioni di Sassuolo Juventus ⚽:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Defrel, Obiang, Romagna.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: De Sciglio, Khedira.