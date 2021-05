Ultime Notizie » bacio » Biancaneve baciata dal Principe “senza il suo consenso”

Il 30 aprile Disneyland ha riaperto i battenti in California dopo oltre 400 giorni di chiusura e le file più lunghe si sono formate davanti alla struttura rinnovata che offre un viaggio a tema nel mondo di Biancaneve e i Sette Nani. “Il desiderio incantato di Biancaneve”, come è stato battezzato quell’angolo di sogno, ricrea le scene principali del popolare racconto Disney, una delle quali è stata criticata da coloro che credono che non siano conformi a determinati standard etici del mondo di oggi.

Si tratta di una delle scene chiave del classico dei cartoni animati, in cui il principe dà il bacio del vero amore a Biancaneve per svegliarla dal sonno eterno e invertire così gli effetti della mela avvelenata della Regina Cattiva. Alcuni critici ora ritengono che il bacio non sia consensuale e che, quindi, non possa essere considerato una manifestazione di “vero amore”.

Secondo gli autori di un articolo pubblicato sul San Francisco Chronicle, “il bacio del vero amore” che spezza l’incantesimo è un bacio che il principe dà senza il consenso di Biancaneve, che sta dormendo, “che in nessun modo può essere vero amore se solo una persona sa cosa sta succedendo”.

“Non abbiamo già convenuto che il consenso nei primi film Disney è un grosso problema? Cosa insegnare ai bambini che il bacio, quando non è stato determinato se entrambe le parti lo vogliono, non è giusto?”, si chiedono i giornalisti.

“I cambiamenti culturali avvengono nel corso di decenni”

Jim Shull, un ex direttore creativo esecutivo della Disney che ha lavorato alla progettazione del parco di divertimenti per più di tre decenni, ha voluto affrontare queste critiche:

“Considerando il fatto che i cambiamenti culturali avvengono nel corso di decenni, si deve riconoscere che nel contesto della storia su cui si basa il film, il viaggio è corretto. Naturalmente, alle persone è permesso non apprezzare la storia, ma il team ha fatto un lavoro spettacolare”.

Shull ha anche ricordato che molte fiabe europee sono state scritte 200 anni fa e avevano lo scopo di “intrattenere ed educare” il lettore: