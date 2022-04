Ultime Notizie » A che ora gioca la Juve Oggi » Cagliari-Juventus Streaming TV, dove vedere Diretta Gratis: 1-0 gol annullato a Pellegrini 23′, Joao Pedro 11′

Dove vedere Cagliari-Juventus Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 9 aprile 2022 alle ore 20:45 italiane per la 32a giornata di Serie A 2021-22.

Dopo il pesante tonfo psicologico subito in casa contro l’Inter nel Derby d’Italia, che ha interrotto una striscia dei bianconeri di 16 risultati utili consecutivi in campionato, la Vecchia Signora cercherà di rialzarsi all’Unipol Domus di Cagliari contro la formazione allenata da Walter Mazzarri, per mantenere al sicuro il quarto posto in classifica che, come sappiamo, significa accesso alla Champions League della prossima stagione. Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Juventus streaming gratis e diretta tv.

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha segnato ben sei delle sue otto reti in questo campionato contro squadre che attualmente occupano la metà bassa della classifica (dall’11° posto in poi): contro il Cagliari in carriera in Serie A l’argentino vanta quattro gol, tutti però arrivati in gare casalinghe.

Il Cagliari di Walter Mazzarri occupa la quartultima posizione in classifica con 25 punti, frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte, e si trovano in piena lotta per non retrocedere. La Juventus dell’ex Massimiliano Allegri si trova invece al quarto posto a quota 59 punti, con un cammino di 17 successi, 8 pareggi e 6 sconfitte, e dopo la sconfitta nel Derby d’Italia contro l’Inter, difendono il piazzamento che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

⚽ Dove vedere Cagliari-Juventus Diretta invece di Rojadirecta TV

Cagliari-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Da vedere anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le due squadre si sono affrontate 40 volte nel massimo campionato in casa degli isolani: il bilancio è favorevole ai bianconeri con 18 vittorie, 12 pareggi e 10 affermazioni dei rossoblù.

⚽ Cagliari-Juventus Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Cagliari-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Cagliari-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

La Vecchia Signora ha vinto 8 degli ultimi 10 confronti fuoricasa contro i sardi (2 sconfitte). La vittoria più recente per i padroni di casa è arrivata il 29 luglio 2020 sotto la guida di Walter Zenga (2-0 con reti di Gagliano e Giovanni Simeone).

Cagliari-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Cagliari > Mazzarri recupera Marin e Pavoletti dopo il Covid: il primo partirà titolare, il secondo si giocherà il posto con Pereiro.

Out Ceppitelli e Goldaniga, in difesa spazio al terzetto Lovato-Altare-Carboni. In mezzo Rog non ha ancora i 90′ e per sopperire all’assenza dello squalificato Grassi potrebbe essere accentrato Dalbert, con Lykogiannis o Zappa sulla corsia sinistra.

In casa Juve > Tra squalifiche e infortuni sono poche le alternative a disposizione di Max Allegri: Chiellini in vantaggio su Bonucci per affiancare de Ligt in difesa, così come Pellegrini è favorito su Alex Sandro per la fascia sinistra. Nel 4-4-2 che può diventare 4-3-3 con l’avanzamento di Cuadrado dovrebbe esserci spazio anche per Arthur, mentre davanti giocheranno Dybala e Vlahovic.

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite disputate contro il Cagliari in Serie A, inclusa sia una rete nel girone d’andata con la maglia della Fiorentina (la sua prima su punizione diretta nella competizione), sia le sue prime reti nel massimo campionato (doppietta proprio in Sardegna il 10 novembre 2019).

⚽ Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Rog, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Wakter Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Carboni, Lykogiannis, Zappa, Baselli, Pereiro, Obert, Keita, Ceter. Squalificati: Grassi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabior; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Chiellini, Rugani, Miretti, Bernardeschi, Kean. Squalificati: De Sciglio, Morata. Indisponibili: Aké, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Giallatini e Preti. 4° Uomo: Santoro. VAR: Valeri. Assistente VAR: Bindoni.

Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, è un ex rossoblù: da calciatore ha vestito la maglia del Cagliari dal 1993 al 1995, da allenatore l’ha guidata dal 2008 al 2010. Proprio quando guidava i rossoblù il livornese sconfisse 2-0 i bianconeri il 29 novembre 2009 con i goal di Nenê e Matri.

Alternativa Online per vedere Cagliari-Juventus Streaming Gratis

Alternative per vedere Cagliari-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.